Проблема недавно стала массовой.

Недавно появились первые сообщения о том, что бета-версия Diablo 4 "уничтожает" видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Компания Blizzard уже отреагировала на эту проблему и объявила, что в настоящее время расследует инциденты в сотрудничестве с NVIDIA. Кроме того, компания также предоставила краткое руководство о том, какие действия должны предпринять пользователи, если их видеокарта резко выключится в Diablo 4.

реклама

На прошлой неделе владельцы видеокарт GeForce RTX 3080 Ti сообщали о проблемах с экранами своих ПК во время игры в бета-версию Diablo 4. При просмотре одной из кат-сцен экран становился черным, а затем видеокарты переставали подавать какие-либо признаки активности. В то время как одни пользователи смогли решить проблему, просто перезагрузив компьютер, другие столкнулись с полным отказом оборудования. Хотя проблема в основном затрагивала GeForce RTX 3080 Ti от Gigabyte, геймеры с видеокартами других производителей также сообщали о подобных ошибках.

В ответ на ситуацию тех. поддержка пользователей на форуме Blizzard опубликовала следующее заявление:

"Команда Diablo 4 расследует сообщения о проблемах с GPU и работает в тесном сотрудничестве с NVIDIA, чтобы собрать как можно больше данных для помощи в решении проблемы"

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Разработчики также предоставили рекомендации для пользователей, испытывающих проблемы с видеокартами. Советы от Blizzard включают перезагрузку системы, переустановку драйверов и размещение на форумах поддержки конкретной информации о видеокарте и мониторе.