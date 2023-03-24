Недавно появились первые сообщения о том, что бета-версия Diablo 4 "уничтожает" видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Компания Blizzard уже отреагировала на эту проблему и объявила, что в настоящее время расследует инциденты в сотрудничестве с NVIDIA. Кроме того, компания также предоставила краткое руководство о том, какие действия должны предпринять пользователи, если их видеокарта резко выключится в Diablo 4.
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На прошлой неделе владельцы видеокарт GeForce RTX 3080 Ti сообщали о проблемах с экранами своих ПК во время игры в бета-версию Diablo 4. При просмотре одной из кат-сцен экран становился черным, а затем видеокарты переставали подавать какие-либо признаки активности. В то время как одни пользователи смогли решить проблему, просто перезагрузив компьютер, другие столкнулись с полным отказом оборудования. Хотя проблема в основном затрагивала GeForce RTX 3080 Ti от Gigabyte, геймеры с видеокартами других производителей также сообщали о подобных ошибках.
В ответ на ситуацию тех. поддержка пользователей на форуме Blizzard опубликовала следующее заявление:
"Команда Diablo 4 расследует сообщения о проблемах с GPU и работает в тесном сотрудничестве с NVIDIA, чтобы собрать как можно больше данных для помощи в решении проблемы"
Разработчики также предоставили рекомендации для пользователей, испытывающих проблемы с видеокартами. Советы от Blizzard включают перезагрузку системы, переустановку драйверов и размещение на форумах поддержки конкретной информации о видеокарте и мониторе.