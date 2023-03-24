Если задержек не будет, релиз планируется на 2024 г.

Компания AMD раскрыла планы по запуску архитектуры следующего поколения Zen 5 в 2024 году, о чём говорится в обновлённой дорожной карте процессоров. Новая архитектура будет разработана на 3-нм технологическом процессе TSMC и получит много новых обновлений. Кроме того, после приобретения компании Xilinx в неё будут интегрированы технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

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Gigabyte недавно выпустила заявление для прессы, в котором указала, что выход линейки Ryzen следующего поколения состоится позже в этом году, что, по данным экспертов, крайне маловероятно. Однако мы можем увидеть запуск APU, чтобы противостоять обновлению Raptor Lake-S от Intel. Тем не менее, ожидать появления Zen 5 раньше середины 2024 года не стоит.

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В целом, дорожная карта процессоров AMD показывает, что выход архитектуры Zen 5 с 3-нм технологическим процессом TSMC 4 и оптимизацией под ИИ запланирован на 2024 год. Обо всех подробностях процессоров Ryzen 8000 компания AMD обещает рассказать чуть позже. Вероятнее всего, анонс чипов будет приурочен к какому-нибудь большому мероприятию.