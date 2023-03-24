В Китае произошло очередное снижение цен на новую видеокарту AMD Radeon RX 7900 XT. По сообщениям, цена на нее теперь на 20% ниже, чем ее официальный показатель РРЦ. Несколько недель назад утверждалось, что Radeon RX 7900 XT уже стоит 6399 юаней или $930, что на $150 дешевле РРЦ в 7399 юаней ($1080). В настоящее время партнёры предоставляют ещё большие скидки: модель XFX Radeon RX 7900 XT с тремя вентиляторами доступна по цене 5899 юаней ($860): на $220 дешевле РРЦ.
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Несколько новых пользовательских моделей AMD Radeon RX 7900 XT вчера можно было найти по цене в $800. На определённых картах, используя промокоды, можно было сэкономить даже больше. За $799 на Newegg сегодня доступен вариант Sapphire Radeon RX 7900 XT PULSE, что соответствует рекомендованной стоимости видеокарты GeForce RTX 4070 Ti от NVIDIA.
Акции и регулярные снижения цен могут положительно повлиять на мнение покупателей об ускорителях Radeon RX 7900 XT. Данная карта, к слову, как заметил и подчеркнул TechEpiphany в своём последнем обзоре рынка, возглавляет еженедельные продажи в магазине MindFactory. Только время покажет, опустятся ли карты Radeon RX 7000 ещё ниже этой цены или она станет их "дном".