Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
RX 7900 XT в Китае уже стоит всего $800 – на 20% дешевле рекомендованной стоимости
Цены на чипы AMD в Китае продолжают падать.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

В Китае произошло очередное снижение цен на новую видеокарту AMD Radeon RX 7900 XT. По сообщениям, цена на нее теперь на 20% ниже, чем ее официальный показатель РРЦ. Несколько недель назад утверждалось, что Radeon RX 7900 XT уже стоит 6399 юаней или $930, что на $150 дешевле РРЦ в 7399 юаней ($1080). В настоящее время партнёры предоставляют ещё большие скидки: модель XFX Radeon RX 7900 XT с тремя вентиляторами доступна по цене 5899 юаней ($860): на $220 дешевле РРЦ.

реклама

Несколько новых пользовательских моделей AMD Radeon RX 7900 XT вчера можно было найти по цене в $800. На определённых картах, используя промокоды, можно было сэкономить даже больше. За $799 на Newegg сегодня доступен вариант Sapphire Radeon RX 7900 XT PULSE, что соответствует рекомендованной стоимости видеокарты GeForce RTX 4070 Ti от NVIDIA.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Акции и регулярные снижения цен могут положительно повлиять на мнение покупателей об ускорителях Radeon RX 7900 XT. Данная карта, к слову, как заметил и подчеркнул TechEpiphany в своём последнем обзоре рынка, возглавляет еженедельные продажи в магазине MindFactory. Только время покажет, опустятся ли карты Radeon RX 7000 ещё ниже этой цены или она станет их "дном".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #китай #rx 7900 xt #rx 7900
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Немецкий оверклокер Der8auer смог разогнать RX 7900 XTX до 3,4 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
11
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
5
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
Медведев: большинство предприятий ОПК работают в три смены, запускаются новые производства
7
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
8
Евгений Пригожин предложил США вложиться в ЧВК "Вагнер"
6
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
В командовании ВСУ сообщили о готовности пойти в контрнаступление на артёмовском направлении
3
Европа добьется двухкратного превышения необходимого количества терминалов СПГ к 2030 году
2
Valve рассказала, что нового ждёт игроков в Counter-Strike 2
+
Блогер заказал с Aliexpress самую дешевую GTX 1660 с плохими отзывами и она легко запустила все игры
7
Как не попасть на уловки брендов и сэкономить на покупке GeForce RTX 4090 до 70 000 рублей
9
Новый ультрабюджетный мод-чип для Nintendo Switch появился в продаже
2
Почему старые флагманы NVIDIA не дешевеют, а ждуны уже 3 года сидят в ожидании скидок на видеокарты
11
Медведев: арест президента России будет означать объявление стране войны
9
Украина может использовать рой беспилотников из Тайваня во время наступления на Крым
4
Украина использует против России иранские ракеты
4
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti получит вычислительную производительность 22 TFLOPs
10
Замечен поезд с расконсервированными T-55 на открытых платформах
21

Популярные статьи

Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
97
Перед отправкой Киеву советские МиГ-29 вооружат современными ракетами и установят РЛС от ЗРК NASAMS
4
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
9
США взволнованы: Армия Китая активно перебрасывает свои истребители в Африку
7
Халява в Steam - фармим коллекционные карточки
6
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
96
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
15
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Март)
6
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project - обзор популярного мода с тестами производительности
8
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 4
1

Сейчас обсуждают

ZOSY
16:51
А ты кто воин? На этом сайте можно кого-то банить? что-то я сомневаюсь
Ограниченное тестирование Counter Strike 2 - как получить доступ и что в него входит
Отмороженный кот Сталина
16:50
Надо продолжать, пока укры не начнут хрюкать и шкерится по свинофермам.
В ВСУ рассказали об успешном применении планирующих авиабомб самолетами Су-35 ВКС РФ
Эбельги хвайги дур
16:49
Intel лучше NVIDIA?
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
ZOSY
16:49
детская игра
Как поиграть 24-26 марта в открытую бету Diablo IV в России - краткая инструкция
Genry
16:49
Юридически, даже с Украиной не воюет. Спецоперация! Украина тоже не воюет. Нет акта объявления ....
Медведев: арест президента России будет означать объявление стране войны
Luck-AD
16:49
"В нём возможна замена видеокарт и остальных компонентов". "модульный игровой ноутбук". Это теперь называют "модульный"? Ниче себе... прогресс пошел вперед... Раньше получается любой ноут был модул...
Модульный ноутбук Framework Laptop 16 сможет оставаться актуальным годами
Эбельги хвайги дур
16:48
Фортнайт
Как поиграть 24-26 марта в открытую бету Diablo IV в России - краткая инструкция
Эбельги хвайги дур
16:48
Чтобы я тебя на этом сайте больше не видел. А то забаню . Недотроль
Ограниченное тестирование Counter Strike 2 - как получить доступ и что в него входит
Chato-b0t
16:45
Ночью ВКС РФ нанесли более 10 авиаударов по целям в Сумской области. «Сумскую область атаковали управляемыми авиабомбами, запущенными из около 10 самолетов. Более 10 этих управляемых бомб атаковали об...
В ВСУ рассказали об успешном применении планирующих авиабомб самолетами Су-35 ВКС РФ
тяги бархатные
16:41
нвидия лучше
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем