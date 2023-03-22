Как выяснилось, недавний патч для Halo Infinite на ПК вызывает проблемы у игроков с графическими процессорами, имеющими менее 4Gb видеопамяти. Обновление Season 3 Echoes Within было выпущено в начале этого месяца, а на прошлой неделе разработчик выпустил патч, устраняющий проблему с подключением 120 Гц на Xbox Series X|S.
реклама
Различные издания, включая DSOGaming, сообщили о проблеме, которая первоначально была опубликована на форумах ResetEra. Интересно, что в официальных примечаниях к обновлению от 15 марта не упоминалось никаких изменений в требованиях к видеопамяти графического процессора. Насколько известно, 4Gb игра требовала с самого момента релиза в декабре 2021 года. До этого патча игроки на ПК могли играть с графическими процессорами, имеющими менее 4Gb.
Официального ответа от 343 Industries по этому поводу пока не последовало.
Несмотря на некоторые недостатки в повествовании, развитии персонажей и изложении материала, западная пресса единогласно назвала Halo Infinite лучшей игрой в серии. Особенно журналистам понравились новые способности, такие как крюк для захвата, которые, по их словам, повышают развлекательную ценность игры. Высоко оценили и переход к открытому миру.