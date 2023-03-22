Требования повысились с новым патчем.

Как выяснилось, недавний патч для Halo Infinite на ПК вызывает проблемы у игроков с графическими процессорами, имеющими менее 4Gb видеопамяти. Обновление Season 3 Echoes Within было выпущено в начале этого месяца, а на прошлой неделе разработчик выпустил патч, устраняющий проблему с подключением 120 Гц на Xbox Series X|S.

реклама

Различные издания, включая DSOGaming, сообщили о проблеме, которая первоначально была опубликована на форумах ResetEra. Интересно, что в официальных примечаниях к обновлению от 15 марта не упоминалось никаких изменений в требованиях к видеопамяти графического процессора. Насколько известно, 4Gb игра требовала с самого момента релиза в декабре 2021 года. До этого патча игроки на ПК могли играть с графическими процессорами, имеющими менее 4Gb.

Официального ответа от 343 Industries по этому поводу пока не последовало.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Несмотря на некоторые недостатки в повествовании, развитии персонажей и изложении материала, западная пресса единогласно назвала Halo Infinite лучшей игрой в серии. Особенно журналистам понравились новые способности, такие как крюк для захвата, которые, по их словам, повышают развлекательную ценность игры. Высоко оценили и переход к открытому миру.