В сфере спидранинга установлен новый мировой рекорд: геймер успешно прошёл игру Elden Ring с завязанными глазами чуть более чем за два часа. Elden Ring, напомним, стала доступна 25 февраля 2022 года и была названа духовным наследником всем известной серии Dark Souls. Благодаря сочетанию механик создания персонажа, магии и боя, а также обширному открытому миру, игра привлекла внимание многих геймеров.
реклама
После выхода Elden Ring игроки сразу же начали делиться своими впечатлениями от скоростного прохождения игры: многие пытались установить новые рекорды, открывая короткие пути. Однако один геймер на Twitch, известный под ником Pennek, решил попытаться пройти игру с завязанными глазами. После бесчисленного количества попыток стример наконец-то добился успеха, транслируя сессию на Twitch.
В вирусном ролике после прохождения слышно, как Pennek несколько раз кричит "Я сделал это, чувак" после того, как он пробежал игру за два с лишним часа.
Elden Ring получила титул игры года 2022 и уже продалась тиражом в более 20 миллионов копий с момента выхода. Некоторые западные журналисты уверяют, что Elden Ring – это шедевр игровой индустрии, сочетающий боевую систему Dark Souls с проработанным открытым миром, наполненным контентом.