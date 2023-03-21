Бета-версия Diablo 4 вызывает серьёзные проблемы у игроков, включая полный отказ видеокарты. Форумы поддержки Blizzard и соц. сеть Reddit заполнены сообщениями от владельцев видеокарт GeForce RTX 3080 Ti, которые столкнулись с проблемами во время игры.
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Некоторые пользователи сообщили, что их видеокарты полностью перестали работать после того, как экран стал чёрным во время загрузки очередной кат-сцены. Большинство жалоб поступило от владельцев моделей Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti, хотя и у пользователей с GeForce RTX 3080 Ti от EVGA ошибки случались неоднократно.
Один из геймеров описал ситуацию следующим образом:
"Во время игры в Diablo 4, примерно через 20 минут после начала, на кат-сцене в часовне мониторы внезапно отключились. Мне пришлось перезагрузить компьютер, и теперь материнская плата выдаёт код ошибки 97. Ничего не работает. Мой графический процессор не запускается".
У другого пользователя результат был немного лучше: он заявил, что его экран стал чёрным, а вентиляторы видеокарты начали работать на максимальной скорости, но ему удалось заставить ускоритель включиться после перезагрузки компьютера.
На момент написания материала было подтверждено более десятка сообщений о подобных проблемах, причем некоторым пользователям пришлось перезагружать видеокарты не менее трёх раз, прежде чем они снова начинали работать.
Эти проблемы напомнили игрокам ситуацию с игрой New World, которая привела к выходу из строя EVGA GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti. В этом случае корень проблемы был обнаружен в дефекте пайки микросхемы в самом чипе.