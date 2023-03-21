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В сеть утёк скриншот GTA 6, демонстрирующий город в ночное время суток
Фанаты оценили графику, но революционной её не назвали.
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В прошлом году произошла одна из самых масштабных утечек в игровой индустрии, в результате которой были слиты сотни изображений и видео ранней версии игры Grand Theft Auto 6. Хотя утечка была из пре-альфа сборки, она всё равно отличалась впечатляющей графикой, которая оставила многих фанатов в восторге от увиденного. Недавно один из скриншотов из этой утечки облетел все социальные сети. Хотя изображение не является новым, поскольку оно было частью старого слива данных, многие фанаты не видели его раньше из-за большого количества информации, появившейся в то время.

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На скриншоте изображен один из двух главных героев игры и группа NPC. Фанаты, увидевшие изображение, высоко оценили графику игры. Качество текстур, как утверждается, точное, реалистичное и плавное, с великолепными моделями, которые передают окружающую среду и персонажей в фотореалистичных деталях. Освещение и тени в игре также высоко оценили, а один из поклонников серии даже заявил, что это лучшее, что он видел со времён Red Dead Redemption 2.

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Сообщение с утечкой изображения на странице GTA 6 Reddit набрало более 2,6 тысяч лайков и 500 комментариев. Многие фанаты считают, что если утечка материала относится к пре-альфа версии игры, то Rockstar Games в очередной раз установит новую планку качества для игровой индустрии. 

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#игры #rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #grand theft auto
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