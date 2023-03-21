Фанаты оценили графику, но революционной её не назвали.

В прошлом году произошла одна из самых масштабных утечек в игровой индустрии, в результате которой были слиты сотни изображений и видео ранней версии игры Grand Theft Auto 6. Хотя утечка была из пре-альфа сборки, она всё равно отличалась впечатляющей графикой, которая оставила многих фанатов в восторге от увиденного. Недавно один из скриншотов из этой утечки облетел все социальные сети. Хотя изображение не является новым, поскольку оно было частью старого слива данных, многие фанаты не видели его раньше из-за большого количества информации, появившейся в то время.

реклама

На скриншоте изображен один из двух главных героев игры и группа NPC. Фанаты, увидевшие изображение, высоко оценили графику игры. Качество текстур, как утверждается, точное, реалистичное и плавное, с великолепными моделями, которые передают окружающую среду и персонажей в фотореалистичных деталях. Освещение и тени в игре также высоко оценили, а один из поклонников серии даже заявил, что это лучшее, что он видел со времён Red Dead Redemption 2.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сообщение с утечкой изображения на странице GTA 6 Reddit набрало более 2,6 тысяч лайков и 500 комментариев. Многие фанаты считают, что если утечка материала относится к пре-альфа версии игры, то Rockstar Games в очередной раз установит новую планку качества для игровой индустрии.