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Биткоин вырос до $28 000, эксперты прогнозируют рывок до $1 000 000
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В последнее время стоимость биткоина стабильно держится на уровне около $28 000, что свидетельствует о росте спроса со стороны инвесторов. Это контрастирует с волатильностью, которую в настоящее время испытывают традиционные банковские системы, затронутые финансовым кризисом в США.

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На фоне некой "турбулентности" в мировом банковском секторе биткоин стал перспективной альтернативой для трейдеров. Эксперты уверяют, что это особенно очевидно, поскольку первая криптовалюта отделилась от американских рынков акций и теперь ведёт себя как некоррелированный класс активов.

Уверенное ралли биткоина за несколько прошедших дней сильно улучшило настроения трейдеров, а индекс страха и жадности у владельцев криптовалют тем временем взлетел до 66/100. Сейчас рынок ожидает решения Федеральной резервной системы США о понижении ключевой ставки 22 марта, которое может стать следующим серьезным толчком для роста криптовалют, если ситуация обернётся успешно.

По данным финансовых аналитиков, в настоящее время биткоин смог удержаться выше уровня прорыва ($25 250), что является положительным знаком. Даже после короткой коррекции 18 марта цена продолжила восходящий импульс уже на следующий день.

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В случае, если стоимость BTC упадёт с нынешнего уровня или столкнется с верхним сопротивлением, ключевым уровнем, на который следует обратить внимание, станет $25 250. Если цена отскочит от этого уровня, то отметка в $25 250 будет успешно преодолена. Таким образом, данный уровень будет служить "дном" во время следующих неминуемых падений.

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