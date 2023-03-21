Они слишком слабые для того чтобы расплавить кабель.

NVIDIA включила новый разъем питания 12VHPWR, уже успевший негативно прославиться в интернете своей хлипкой конструкцией, во все текущие видеокарты GeForce RTX 4000 Founders Edition, которые доступны на рынке. Однако, согласно новому отчёту, в случае с будущими моделями, начиная с GeForce RTX 4070, NVIDIA не будет требовать обязательного использования 12VHPWR в партнёрских версиях.

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Источники утверждают, что NVIDIA якобы отказалась от решения об обязательном использовании проблемных кабелей 12VHPWR и оставила его на усмотрение своих партнёров. В результате ожидается, что большинство из них продолжат делать видеокарты с 8-контактыми разъемами, но разница теперь будет в том, что чипы едва ли смогут расплавить кабель из-за чересчур малой мощности.

NVIDIA, тем не менее, по-прежнему рекомендует использовать 12VHPWR для премиальных моделей, которые поставляются с высоким заводским разгоном и увеличенным потреблением. Для таких видеокарт производители смогут использовать два 8-контактных порта. Пока неясно, будут ли выпущены эталонные модели Founders Edition для предстоящих GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070.

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GeForce RTX 4070 должна появиться на рынке в середине апреля, а первые обзоры на неё запланированы на день раньше.