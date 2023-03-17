Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
MaxSun представила RTX 4070 Ti Mega Gamer с пятью вентиляторами вместо трёх
Два из них, однако, довольно маленькие.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Одной из новейших видеокарт, появившихся на рынке, является графический процессор GeForce RTX 4070 Ti MaxSun MGG (Mega Gamer), который может похвастаться пятью предустановленными вентиляторами вместо трёх стандартных. Как утверждают эксперты, это новый рекорд по количеству вентиляторов на видеокарте. В прошлом рекорд принадлежал картам серии GALAX Serious Gaming, которым сзади можно было прикрепить дополнительный кулер, доведя общее количество вентиляторов до четырёх.

реклама

По словам компании, первым графическим процессором серии Mega Gamer станет именно GeForce RTX 4070 Ti, который будет поставляться с заводским разгоном. Конкретные детали относительно тактовых частот пока производителем не уточнялись. Стоит отметить, что серия MGG представляет собой отдельную линейку продуктов от семейства графических процессоров iCraft, ориентированную на пользователей, желающих приобрести видеокарту премиального сегмента.

Пока неясно, окажут ли дополнительные вентиляторы существенное влияние на производительность карты, учитывая её скромный показатель TGP в 285W. Тем не менее, эта инновация является долгожданным событием на рынке и может проложить путь для дальнейших разработок в будущем.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В недавнем обновлении MaxSun сообщила, что готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 4080 MGG, которая, несомненно, ещё больше поднимет планку в плане производительности и инноваций.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #rtx #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4080 #rtx 4070 ti #maxsun
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

MaxSun представила GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti с пятью вентиляторами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
94
Современные электронные устройства стали чаще выходить из строя из-за проблем с термоинтерфейсом
7
Испания нарастила потребление российского СПГ на 84%, став «главным нарушителем» в ЕС
2
Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер имеют на вооружении трофейные американские гаубицы М-777 и ПТРК Javelin
4
Der Spiegel: украинские танкисты быстро освоили Leopard 2 и готовы к наступлению на Донбассе
11
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
60
Ford отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей Fusion и Lincoln MKZ из-за течи тормозных шлангов.
3
Результаты встречи «Рамштайн»: что Украина получит от союзников
7
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
6
В сети появились кадры маневров Су-27 на американским MQ-9 Reaper
8
Вагнеровцы могут рассечь группировку ВСУ в Бахмуте и блокировать украинский гарнизон
21
В Киеве считают, что следующей целью ракетных ударов ВС РФ могут стать центры принятия решений
4
В ASUS успешно запустили 192 ГБ памяти DDR5 на плате AMD X670E в конфигурации 4x48 ГБ
2
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
38
Ryzen 7 7800X3D появился в продаже — Core i9-13900K проигрывает не только по fps, но и в цене
76
AMD Ryzen 7 7800X3D появился на сайтах европейских магазинов
28
Обнаружен новый астероид размером 30 метров, который приблизится к Земле 17 марта
5
Samsung Galaxy A54 Exynos 1380 и А34 готовы конкурировать с Google Pixel 6a
+
Руководитель Sony Хироки Тотоки планирует продать свыше 60 млн PS5
+
Названа дата мировой премьеры защищённого смартфона OUKITEL WP22 с батареей 10000 мАч
+

Популярные статьи

5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
8
Весенняя распродажа 2023 в Steam
9
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
7
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
99
О процессорах Intel core i5 10400F, 12400F и 13400F - четко и структурированно
24
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 3
4
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
4
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Март)
7
Оскар 2023 года - как премия вернула свою популярность
15
Godot Engine 4.0: Почему я решил приостановить разработку ChimbaBench Vulkan
19

Сейчас обсуждают

Xmast
22:00
Что заторопился то. Ничего в жопке не мешает? Иди географию учи. Кроме Москвы есть еще россия
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Chato-b0t
21:59
А мне нра как у тебя бомбит, каклёнок. Давай, накручивай. Всё, погоняло тебе теперь будет - кукуратор. Радуйся.
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Xmast
21:58
Давай передай. Дурачок. Кому ты тут угрожаешь. Иди встань в свою позу снова. Оторвись отклавы жополиз. К тебе то уже пришли. Сзади стоят
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Chato-b0t
21:56
Слышь, кукуратор, а вот я твои посты сейчас засриню да передам коллегам "куда надо" (в Детский Мир). И благодаря тебе ресурсу настанет пипец. Жди гостей, либо с наручниками либо с паяльником. Всё, иди...
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
KotSkripaley
21:56
Дельных моделей нет, вот люди и сидят на "старье"
Продажи мониторов в прошлом квартале установили 14-летний антирекорд
swr5
21:56
Лучше бы они добавили интелекта себе, с этой новой виндой индусы доведут корпорацию до ручки.
Новая опция браузера Firefox защищает от слежки и спама в электронной почте
Константин Бородаенко
21:55
Я думаю не сколько частота влияет, сколько тайминги памяти, сейчас они реально конские )
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
mozghru
21:53
На сию тему спекулировать..такое себе Но если кто не знал ,откроет для себя что-то новое
Атака мертвецов 1915 - они шли, чтобы победить
Xmast
21:52
Дебилоид у тебя ссылки не открылись? Одна на нашу ветку где я куратор с Сыктывкар. Россия. Или коми для тебя не россия чумошник? Иди в твоей методичке россия только москва?/ И вторая ссылка на медицин...
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Chato-b0t
21:51
За мем "весь мир" получаешь лиловой промеж буркал кака бычно. Не включай квантор общности, если не умеешь.
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем