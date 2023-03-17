Два из них, однако, довольно маленькие.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Одной из новейших видеокарт, появившихся на рынке, является графический процессор GeForce RTX 4070 Ti MaxSun MGG (Mega Gamer), который может похвастаться пятью предустановленными вентиляторами вместо трёх стандартных. Как утверждают эксперты, это новый рекорд по количеству вентиляторов на видеокарте. В прошлом рекорд принадлежал картам серии GALAX Serious Gaming, которым сзади можно было прикрепить дополнительный кулер, доведя общее количество вентиляторов до четырёх.

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По словам компании, первым графическим процессором серии Mega Gamer станет именно GeForce RTX 4070 Ti, который будет поставляться с заводским разгоном. Конкретные детали относительно тактовых частот пока производителем не уточнялись. Стоит отметить, что серия MGG представляет собой отдельную линейку продуктов от семейства графических процессоров iCraft, ориентированную на пользователей, желающих приобрести видеокарту премиального сегмента.

Пока неясно, окажут ли дополнительные вентиляторы существенное влияние на производительность карты, учитывая её скромный показатель TGP в 285W. Тем не менее, эта инновация является долгожданным событием на рынке и может проложить путь для дальнейших разработок в будущем.

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В недавнем обновлении MaxSun сообщила, что готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 4080 MGG, которая, несомненно, ещё больше поднимет планку в плане производительности и инноваций.