Компания Gigabyte выпустила шестой дизайн для новой GPU GeForce RTX 4070 Ti, названный WindForce. Хотя компания не поделилась информацией о цене, можно предположить, что чип станет одной из самых дешевых моделей, что обычно характерно для серии WindForce. Стоит отметить, что более бюджетные карты не обязательно являются плохими по производительности.
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Новая модель WindForce с заводским разгоном получила три стандартных вентилятора и работает на частоте 2625 МГц. Карта имеет высоту два с половиной слота (50 мм) и классическую конфигурацию разъемов дисплея: три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1. Сбоку расположен один 16-контактный разъем питания.
Официальные спецификации позволяют предположить, что эта модель не входит в число премиальных образцов GeForce 4070 Ti. Она поставляется с двойным переходником питания с 8 на 16 контактов, поэтому через разъем будет проходить не более 300W мощности. Gigabyte RTX 4070 Ti WindForce OC (GV-N407TWF3OC-12GD) в настоящее время не доступна ни у одного продавца. Поскольку чип представили недавно, чтобы точно определить его стоимость, потребуется минимум неделя. В этот срок модели доставят в розничные магазины.