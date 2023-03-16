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Kachka За пост начислено вознаграждение
Скин на AK-47 в CS:GO купили за 160 000 долларов
В истории игры это не рекордная сумма.
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Шутер Counter-Strike: Global Offensive, более известный как CS:GO, завоевал репутацию игры с непомерно высокими ценами на внутриигровые скины. Хотя многие геймеры любят коллекционировать скины в таких играх как Fortnite, League of Legends или VALORANT, в CS:GO делать это в разы сложнее.

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Так, например, одна недавняя продажа выделяется среди других: китайский коллекционер заплатил 149 000 евро (около 160 000 долларов) за редкий скин на AK-47 под названием Wild Lotus. 

Прежде всего стоит отметить, что Wild Lotus чрезвычайно редкий: в обращении находится всего 3 000 таких скинов, и ещё меньше в идеальном состоянии "прямо с завода". Но это не единственная причина, по которой данный скин имеет такую высокую цену.

Конкретный скин Wild Lotus был продан за такую ошеломляющую сумму по причине того, что на нём были четыре наклейки Reason Holo с турнира Katowice 2014 CS:GO Major, которые на торговой площадке могут стоить до 40 000 долларов за каждую. При нанесении на оружие эти наклейки значительно увеличивают его стоимость.

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Стоит отметить, что на крупнейшей китайской торговой площадке CS:GO Buff до сих пор продаётся скин AK-47 образца Case Hardened 661 с четырьмя наклейками Titan Holo с того же мероприятия. Просят за него 400 000 долларов. Покупателя пока не нашли.

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#игры #counter-strike: global offensive #counter strike: global offensive #counter strike
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