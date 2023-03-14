Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, в понедельник объявила о временном прекращении ввода и вывода средств для клиентов из Великобритании в связи с отказом от работы с цифровыми активами банковского партнера Paysafe. Причиной своего решения приостановить услуги встроенного криптовалютного кошелька для британских клиентов Paysafe назвала проблемы с местными регуляторами. Отказывается ли компания от криптовалют вообще или только в рамках партнерства с Binance, не уточняется.
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По сообщения СМИ, вчера Binance приостановила ввод и вывод средств для новых клиентов, использующих британские фунты, а с 22 мая биржа планирует приостановить транзакции для всех клиентов из Англии. По данным Bloomberg, Binance в настоящее время ищет "альтернативное решение", которое позволит пользователям снова быстро и безопасно обменивать фунты на криптовалюту. В прошлом году главный регулирующий финансовый орган Великобритании, Financial Conduct Authority, выразил обеспокоенность тем, что Paysafe возобновила депозиты в фунтах на торговой площадке Binance. Ранее агентство FCA предупреждало клиентов, что у Binance нет разрешения на предоставление услуг ускоренных платежей в Великобритании.
В феврале этого года правительство Британии рассказало, что планирует разрабатывать новые законы для регулирования криптовалютного рынка. Международный валютный фонд также призвал к усилению надзора за цифровыми активами.