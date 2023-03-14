Вчера группа неизвестных хакеров успешно осуществила масштабное ограбление, похитив почти 200 миллионов долларов у Euler Finance – крупного децентрализованного финансового кредитора. Атака, целью которой были такие цифровые активы, как DAI и USD Coin, была признана одним из самых масштабных криптовалютных взломов года на сегодняшний день. К сожалению, этот инцидент может оказаться не последним, поскольку в прошлом году хакеры похитили более 3 миллиардов долларов.
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Первой об атаке сообщила компания Peckshield, занимающаяся безопасностью блокчейна, обнаружившая подозрительные переводы активов из Euler Finance. Компания опубликовала в Twitter ссылку, показывающую, что суммы транзакций были значительно выше, чем обычно. Позже Euler подтвердила факт взлома и заявила, что её команда работает со специалистами по безопасности и правоохранительными органами, чтобы вернуть похищенные средства. Кредитор также сообщил, что сотрудничает с независимыми сторонними аудиторами.
По данным фирмы SlowMist, занимающейся вопросами безопасности блокчейна, атака на Euler Finance была осуществлена с помощью манипулирования смарт-контрактами кредитора для заимствования больших сумм в криптовалюте без предоставления залога.