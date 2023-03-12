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Встроенная Radeon 780M по производительности будет конкурировать с настольной RTX 2050
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Новая встроенная видеокарта AMD поколения RDNA3, а именно Radeon 780M, набирает обороты благодаря своей впечатляющей производительности по сравнению с настольными видеокартами начального уровня. Последние тесты показали, что чип может работать так же, как самые популярные дискретные игровые GPU NVIDIA бюджетного сегмента.

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По имеющимся данным, встроенная видеокарта AMD Radeon 780M в бенчмарках заработала аж 3 тыс. очков, что является впечатляющим достижением. Более того, это не окончательная производительность, которую может предложить чип. С поддержкой памяти LPDDR5X-7500 и более высоким пределом мощности Radeon 780M превзойдёт даже NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и приблизится к GeForce RTX 2050. Хотя новые GPU начального уровня поколения Ada Lovelace по-прежнему имеют значительное преимущество, ноутбуки с этими видеокартами стоят намного дороже и потребляют существенно больше. Интегрированная графика, напомним, делит свой TGP с процессором, поэтому является более эффективной.

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Недавном мы писали, что новые Radeon RX 8000 наряду с GeForce RTX 5000 получат усовершенствованную память – GDDR7, которая сможет разгоняться до 50 ГГц, в отличие от нынешних 20 ГГц у GDDR6X. Познакомиться с новым стандартом можно будет только через несколько лет.
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#amd #nvidia #видеокарты
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