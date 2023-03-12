По тестам чип AMD находится "на расстоянии вытянутой руки".

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Новая встроенная видеокарта AMD поколения RDNA3, а именно Radeon 780M, набирает обороты благодаря своей впечатляющей производительности по сравнению с настольными видеокартами начального уровня. Последние тесты показали, что чип может работать так же, как самые популярные дискретные игровые GPU NVIDIA бюджетного сегмента.

реклама

По имеющимся данным, встроенная видеокарта AMD Radeon 780M в бенчмарках заработала аж 3 тыс. очков, что является впечатляющим достижением. Более того, это не окончательная производительность, которую может предложить чип. С поддержкой памяти LPDDR5X-7500 и более высоким пределом мощности Radeon 780M превзойдёт даже NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и приблизится к GeForce RTX 2050. Хотя новые GPU начального уровня поколения Ada Lovelace по-прежнему имеют значительное преимущество, ноутбуки с этими видеокартами стоят намного дороже и потребляют существенно больше. Интегрированная графика, напомним, делит свой TGP с процессором, поэтому является более эффективной.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Недавном мы писали, что новые Radeon RX 8000 наряду с GeForce RTX 5000 получат усовершенствованную память – GDDR7, которая сможет разгоняться до 50 ГГц, в отличие от нынешних 20 ГГц у GDDR6X. Познакомиться с новым стандартом можно будет только через несколько лет.

Источник.