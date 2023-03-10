Согласно свежим данным, следующее поколение видеокарт, включая NVIDIA GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 8000, будет использовать революционную память нового типа GDDR7. Компания Cadence, ведущий разработчик средств проектирования, объявила о создании первого в отрасли решения для тестирования памяти GDDR7. В дальнейшем это позволит моделировать готовые конструкции памяти на основе GDDR7. Стоит отметить, что несколько месяцев назад компания Samsung также объявила о том, что работает над созданием памяти GDDR7.
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Ожидается, что GDDR7 будет работать на огромной скорости – около 36 ГГц, что представляет собой значительный скачок по сравнению с нынешней частотой в 20-21 ГГц у GDDR6 и GDDR6X. В сочетании с 256-битной шиной новая память обеспечит пропускную способность 1152 ГБ/с. Важно отметить, что 36 ГГц – это только начало для GDDR7, называемое отправной точкой. В будущем технология памяти сможет достигать гораздо более высоких частот. Не исключено, что GDDR7X сможет похвастаться 50 ГГц.
Ожидается, что выпуск памяти GDDR7 произведёт революцию в сфере гейминга и графического дизайна. Благодаря использованию GDDR7 разработчики смогут создавать более захватывающие и реалистичные игры.
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