Со стороны разницы минимальна.

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Согласно последним сообщениям, полицией в Саттон Колдфилд был задержан подросток, который имел при себе шокер, замаскированный под iPhone. Подросток был взят под стражу по подозрению в ношении оружия и позже отпущен под залог для дальнейшего допроса.

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Представитель полиции Дэниел Уолтон, выступая в понедельник на собрании местного отделения, поделился с присутствующими подробностями инцидента. Он объяснил, что с виду устройство напоминало самый обычный iPhone, но после нажатия кнопки на боковой стороне выяснилось, что на самом деле это электрошокер. Естественно, необычный девайс сразу же сфотографировали.

Сообщается, что данные устройства были разработаны в США для борьбы с уличными грабежами: они способны бить электрическим током до 650 000 вольт. В Великобритании чехлы для телефонов с электрошокером, как известно, запрещены законом, а владение любым шокером может привести к тюремному заключению сроком до десяти лет.

До завершения расследования полиция публиковать изображение шокера-iPhone не будет.

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Отмечается, что подобные устройства находятся в свободном доступе в США, откуда их недавно начали массово завозить британские контрабандисты.

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