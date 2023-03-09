Вчера в Twitter появились слухи о том, что в ближайшем будущем может быть выпущен новый вариант видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060. Согласно данным пользователя с ником T4C Fantasy, последняя модификация будет иметь на борту GPU GA104 и получит более современную память – GDDR6X. Если слухи верны, то это будет уже четвёртый вариант видеокарты GeForce RTX 3060.
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В настоящее время цены на графические процессоры всё ещё достаточно высоки, что заставляет большинство пользователей приобретать карты предыдущего поколения (GeForce RTX 3000), предлагающие хорошее соотношение производительности к доллару и подходящую мощность для современных игр.
Совместная работа T4C Fantasy с порталом TechPowerUp даёт пользователю доступ к тестам GPU-Z и, по слухам, именно он первым обнаружил новый вариант видеокарты от NVIDIA. На момент написания материала никаких официальных заявлений сама NVIDIA не делала. Возможно также, что карта никогда не будет выпущена, так как инженерные образцы, размещённые на GPU-Z, далеко не всегда становятся реальными продуктами.
Все варианты RTX 3060 ниже:
- GeForce RTX 3060 12Gb GDDR6 (GA106-300)
- GeForce RTX 3060 12Gb GDDR6 LHR (GA106-302)
- GeForce RTX 3060 8Gb GDDR6 (GA106-302)
- GeForce RTX 3060 12Gb GDDR6X (GA104)
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