Последний графический драйвер NVIDIA вызвал определённые проблемы у пользователей, поскольку он буквально истощал процессор в простое, не оставляя другого выбора, кроме как вернуться к более старой версии. Ошибка была обнаружена в недавно выпущенном драйвере 531.18: она заставляла NVIDIA Container потреблять на 10%-15% больше ресурсов процессора, чем требуется в реальности. Эта ошибка была замечена на всех топовых графических процессорах NVIDIA и проявлялась после выхода из любой игры. Даже если игра была принудительно закрыта, NVIDIA Container продолжал потреблять ресурсы процессора. На тот момент у пользователей было три варианта решения проблемы:
- перезагрузка компьютера
- принудительное отключение NVIDIA Container после каждой игровой сессии
- откат драйвера
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"Зелёная" компания быстро признала наличие проблемы, но не дала никаких обещаний по поводу исправления. Тем не менее, фикс данной ошибки вчера был выпущен. Пользователи могут загрузить исправление для Windows 10 и Windows 11 со страницы поддержки NVIDIA и получить последнюю версию драйвера (531.26).
Стоит отметить, что загрузка драйверов сразу после их появления может быть рискованной, так как это иногда приводит к проблемам совместимости с другим ПО. Подобная проблема была совсем недавно обнаружена между драйверами NVIDIA и новым обновлением Discord, в результате чего приложение замедляло работу всех видеокарт GeForce.
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