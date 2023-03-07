Совсем недавно компания Pwnage анонсировала своё последнее творение в игровой индустрии – современную мышь Stormbreaker. Этот высококлассный игровой девайс имеет уникальный корпус из магниевого сплава и регулируемый сенсор, что выводит концепцию, ранее представленную Razer, на новый уровень.
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Одними из главных преимуществ корпуса из магниевого сплава являются его чрезвычайная легкость, высокая прочность, отсутствие изгибов и превосходное рассеивание тепла. Как утверждает производитель, Stormbreaker имеет сложную, но сверхпрочную эргономичную форму, и весит всего 53г. благодаря уникальному экзоскелету.
Игровая мышь оснащена регулируемым сенсором PAW 3395, который можно перемещать вперед или назад. Pwnage утверждает, что эта функция позволяет увеличить скорость и точность на 14%, а также уменьшить отклонение траектории при прицеливании на 23%. Stormbreaker обладает другими уникальными характеристиками:
- Время автономной работы – 120 часов
- Время полной зарядки – 2 часа
- Переключатели Omron, рассчитанные на 20 миллионов нажатий
- 2000 Гц
Pwnage Stormbreaker доступна в черном и белом цветах. Помимо них компания предлагает пять лимитированных цветовых вариантов: красный, оливковый, мятный, синий и серый. Цена мыши начинается от $179, а за дополнительную плату её можно укомплектовать золотыми боковыми панелями и стеклянными ножками. На сайте Pwnage уже открыты предварительные заказы. Отгрузка ожидается в середине марта.
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