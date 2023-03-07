Цена, однако, очень даже "кусается".

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Совсем недавно компания Pwnage анонсировала своё последнее творение в игровой индустрии – современную мышь Stormbreaker. Этот высококлассный игровой девайс имеет уникальный корпус из магниевого сплава и регулируемый сенсор, что выводит концепцию, ранее представленную Razer, на новый уровень.

реклама

Одними из главных преимуществ корпуса из магниевого сплава являются его чрезвычайная легкость, высокая прочность, отсутствие изгибов и превосходное рассеивание тепла. Как утверждает производитель, Stormbreaker имеет сложную, но сверхпрочную эргономичную форму, и весит всего 53г. благодаря уникальному экзоскелету.

Игровая мышь оснащена регулируемым сенсором PAW 3395, который можно перемещать вперед или назад. Pwnage утверждает, что эта функция позволяет увеличить скорость и точность на 14%, а также уменьшить отклонение траектории при прицеливании на 23%. Stormbreaker обладает другими уникальными характеристиками:

Время автономной работы – 120 часов

Время полной зарядки – 2 часа

Переключатели Omron, рассчитанные на 20 миллионов нажатий

2000 Гц

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Pwnage Stormbreaker доступна в черном и белом цветах. Помимо них компания предлагает пять лимитированных цветовых вариантов: красный, оливковый, мятный, синий и серый. Цена мыши начинается от $179, а за дополнительную плату её можно укомплектовать золотыми боковыми панелями и стеклянными ножками. На сайте Pwnage уже открыты предварительные заказы. Отгрузка ожидается в середине марта.

Источник.