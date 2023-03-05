Компания ASUS недавно выпустила новейшее дополнение к линейке игровых ноутбуков ROG Strix – модель G16. Это устройство может похвастаться 16" FHD-панелью с соотношением сторон 16:10 и частотой 165 Гц. Самой привлекательной особенностью G16 является цена, которая на Amazon составляет $1 399. Кроме того, G16 оснащён графическим процессором GeForce RTX 4060, который в составе лэптопа обходится дешевле, чем большинство ноутбуков с GeForce RTX 3070. Разница в производительности между ними, стоит отметить, существенная.
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Видеокарта GeForce RTX 4060 работает в паре с процессором Intel 13-го поколения Core i7-13650HX с 14 ядрами. Такая сборка обеспечивает превосходную производительность по доступной цене. Более того, с GeForce RTX 4060 ASUS реализовала TGP до 140W и поддержку Advanced Optimus. Графический процессор также поддерживает DLSS 3.0 и Frame Generation – технологии для повышения производительности в играх.
Помимо современной GPU, ROG Strix G16 оснащён 16Gb оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 емкостью 512Gb, который можно при желании обновить. Заряжать устройство можно как с помощью идущего в комплекте блока питания, так и от USB-C. Другие особенности модели включают Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 и клавиатуру с RGB-подсветкой.
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