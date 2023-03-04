Проблема не массовая, но она существует.

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В новом драйвере для видеокарт AMD обнаружена проблема, которая может вызвать синий экран смерти и потенциально потребовать полной переустановки Windows для пострадавших пользователей. Хотя эта ошибка встречается довольно редко, о ней сообщили несколько пользователей Twitter, которые столкнулись с багом во время установки драйвера.

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Чтобы компьютер пострадал от ошибки, необходимо совпадение нескольких факторов: во-первых, он должен быть обновлен до последней версии Windows, а во-вторых, при установке драйвера AMD Adrenalin должна быть поставлена галочка напротив опции "Сброс к заводским настройкам". При наличии этих двух условий компьютер может потребовать полную переустановку операционной системы.

Сообщается, что компания AMD уже осведомлена о проблеме и в настоящее время работает над её решением. В официальном заявлении, сказано, что при наличии последней версии OC нужно обязательно снять флажок с "Заводских настроек".

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Следуя данным рекомендациям, пользователи могут избежать столкновения с ошибкой и потенциальной необходимости переустановки операционной системы. Важно отметить, что эта проблема довольно редкая, но она может иметь серьёзные последствия для невнимательных клиентов AMD.

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