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На складах NVIDIA еще слишком много чипов 16хх и 3ххх, что может привести к снижению цен
А NVIDIA надо распродать эти чипы перед выходом 4060 и 4050
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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Согласно отчетам Channel Analysts, видеокарты старых серий, таких как GeForce GTX 16 и GeForce RTX 30, пользуются сегодня минимальным спросом, что приводит к избытку запасов у некоторых партнеров NVIDIA. Для решения этой проблемы партнеры проведут небольшое снижение цен на 10-15 долларов, при этом наибольшую "скидку" получат GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1630. Модели GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce RTX 2060, наоборот, уже в значительной степени очищены со складов.

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Возможно, избыток запасов также объясняет, почему NVIDIA до сих пор не выпустила бюджетные чипы нового поколения: GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060. Есть вероятность, что мы увидим более значительное снижение цен на карты серии RTX 3000: они должны подешеветь на 18-20 долларов.

Недавний отчет о доходах NVIDIA показал, что выручка от продажи игровых решений достигла $1,83 млрд, увеличившись на 16% по сравнению с прошлым годом.

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GeForce GTX 1650, между тем, остается самым популярным игровым GPU в базе данных Steam Hardware Survey. Хотя пока что спрос на видеокарты старых поколений относительно низкий, вполне возможно, что рынок оживится в будущем с выходом более новых моделей.
Источник.

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