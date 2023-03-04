А NVIDIA надо распродать эти чипы перед выходом 4060 и 4050

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Согласно отчетам Channel Analysts, видеокарты старых серий, таких как GeForce GTX 16 и GeForce RTX 30, пользуются сегодня минимальным спросом, что приводит к избытку запасов у некоторых партнеров NVIDIA. Для решения этой проблемы партнеры проведут небольшое снижение цен на 10-15 долларов, при этом наибольшую "скидку" получат GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1630. Модели GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce RTX 2060, наоборот, уже в значительной степени очищены со складов.

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Возможно, избыток запасов также объясняет, почему NVIDIA до сих пор не выпустила бюджетные чипы нового поколения: GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060. Есть вероятность, что мы увидим более значительное снижение цен на карты серии RTX 3000: они должны подешеветь на 18-20 долларов.

Недавний отчет о доходах NVIDIA показал, что выручка от продажи игровых решений достигла $1,83 млрд, увеличившись на 16% по сравнению с прошлым годом.

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GeForce GTX 1650, между тем, остается самым популярным игровым GPU в базе данных Steam Hardware Survey. Хотя пока что спрос на видеокарты старых поколений относительно низкий, вполне возможно, что рынок оживится в будущем с выходом более новых моделей.

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