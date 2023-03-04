Согласно отчетам Channel Analysts, видеокарты старых серий, таких как GeForce GTX 16 и GeForce RTX 30, пользуются сегодня минимальным спросом, что приводит к избытку запасов у некоторых партнеров NVIDIA. Для решения этой проблемы партнеры проведут небольшое снижение цен на 10-15 долларов, при этом наибольшую "скидку" получат GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1630. Модели GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce RTX 2060, наоборот, уже в значительной степени очищены со складов.
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Возможно, избыток запасов также объясняет, почему NVIDIA до сих пор не выпустила бюджетные чипы нового поколения: GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060. Есть вероятность, что мы увидим более значительное снижение цен на карты серии RTX 3000: они должны подешеветь на 18-20 долларов.
Недавний отчет о доходах NVIDIA показал, что выручка от продажи игровых решений достигла $1,83 млрд, увеличившись на 16% по сравнению с прошлым годом.
GeForce GTX 1650, между тем, остается самым популярным игровым GPU в базе данных Steam Hardware Survey. Хотя пока что спрос на видеокарты старых поколений относительно низкий, вполне возможно, что рынок оживится в будущем с выходом более новых моделей.
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