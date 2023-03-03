Доступны также дизайны для других популярных игр.

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Компания Dream Controller недавно выпустила пользовательские геймпады для фанатов "Гарри Поттера", чтобы они могли "продемонстрировать гордость за свой факультет" во время игр. В частности, речь идёт о Hogwarts Legacy. Контроллеры доступны для пользователей Xbox и Nintendo Switch, и каждый из четырёх факультетов Хогвартса получил уникальный дизайн. Контроллер Гриффиндора полностью красный с изображением льва на левой стороне и герба факультета на правой. Джойстик Пуффендуя жёлтый, с гербом посередине. Контроллер Слизерина имеет горизонтальную полоску зеленого и белого цвета. Геймпад Когтеврана может похвастаться черно-синей полоской, на которой изображены очертания факультета и его герб.

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Все устройства доступны только для игроков Xbox Series X и Switch, и могут быть изготовлены на заказ с печатью на обеих сторонах. Стоимость контроллера зависит от выбранного дизайна и составляет от $119 до $194. Кроме того, вскоре будет доступна некая модифицированная версия, но подробностей об этом варианте пока мало.

Согласно источнику, дизайн контроллеров создается независимыми художниками. Это означает, что поклонники Гарри Поттера могут поддержать этих людей в их творческих начинаниях. Помимо Hogwarts Legacy, Dream Controller предлагает индивидуальные дизайны по мотивам других популярных игр, таких как Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 и Call of Duty.

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Hogwarts Legacy, выпущенная для PC, PS5 и Xbox Series X/S, позволяет игрокам посетить школу чародейства и волшебства Хогвартс, где им предстоит создавать своих персонажей, посещать занятия и исследовать увлекательный волшебный мир.

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