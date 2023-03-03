Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся попытками соединить человеческий мозг и компьютер, сегодня потерпела неудачу: Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отклонило просьбу компании начать испытания мозговых имплантов на людях. Причиной отказа FDA назвало опасения по поводу безопасности технологии. В частности, управление беспокоит литиевая батарея, от которой питается устройство, возможность попадания проводов в непредусмотренные области мозга, а также наличие шанса повреждения тканей мозга при извлечении импланта.
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Одним из основных поводов для беспокойства является риск перегрева или повреждения литиевой батареи. FDA не уверено, что Neuralink предоставила достаточно данных для решения этой проблемы. Кроме того, комиссия уверена, что в некоторых случаях при удалении чипа ткани мозга будут повреждены, а это, вне сомнений, приведёт к смерти испытуемых.
Хотя Neuralink утверждает, что давно устранила эти проблемы, FDA говорит об обратном. Более того, ведомство смутили первоначальные данные, предоставленные компанией относительно смерти морских свинок в лабораториях Neuralink.
Илон Маск, напомним, ранее заявлял, что Neuralink получит одобрение FDA в течение шести месяцев. Сколько времени потребуется Neuralink, чтобы убедить FDA и получить разрешение на начало испытаний на людях, неизвестно.
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