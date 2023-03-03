Pure Storage планирует скорый релиз.

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Пять лет назад компания Nimbus Data представила революционный продукт – 3,5" твердотельный накопитель Exadrive, который мог бы хранить до 100Tb и стоил 40 000 долларов. Теперь компания Pure Storage, известный игрок на рынке устройств для хранения данных, сообщила, что в ближайшие три года планирует выпустить флэш-накопитель объемом до 300Tb.

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По словам Алекса МакМаллана, технического директора Pure, компания планирует выпустить модуль флэш-памяти емкостью 300Tb к 2026 году, что значительно превзойдет ожидаемые жесткие диски емкостью 40Tb, запланированные на этот год.

Хотя новые предложения могут быть дороже традиционных альтернативных HDD, Pure Storage утверждает, что будущее поколение жестких дисков потребляет значительно меньше энергии и места, в 20 раз надежнее и имеет на 60% более низкие эксплуатационные расходы.

Компания Western Digital, напомним, в настоящее время является единственным поставщиком, массово отгружающим диски ёмкостью 22Tb, а ее накопитель емкостью 26Tb, предназначенный только для центров обработки данных, является самым большим из доступных жестких дисков на рынке.

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Настолько огромная емкость, вероятнее всего, приведет к еще большему снижению цен на SSD за Tb при одновременном увеличении средней ёмкости SSD. В настоящее время оптимальной емкостью для твердотельных накопителей потребительского класса считается 2Tb.

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