С момента последней скидки прошло всего несколько дней.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Похоже, что видеокарта Radeon RX 7900 XT с трудом находит покупателей. Несмотря на то что карта была выпущена всего несколько месяцев назад, её розничная цена уже несколько раз снижалась, причём после последнего падения за неё стали просить 830 долларов, что является самым низким показателем с момента релиза по цене в 899 долларов.

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Сегодня карта доступна по ещё более низкой цене, хотя казалось, что это вряд ли произойдёт так скоро – 819 долларов за эталонную модель и всего 799 долларов за пользовательский графический процессор ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom. Это означает, что Radeon RX 7900 XT теперь на 100 долларов дешевле своей рекомендованной стоимости.

Геймеры из Великобритании также могут приобрести карту за 799 фунтов стерлингов в одном из профильных магазинов. Что ещё более удивительно, так это то, что все модели в настоящее время имеются на складах и готовы к отправке.

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Важно отметить, что снижение цены распространяется только на Radeon RX 7900 XT с урезанным графическим процессором Navi 31 и 20Gb видеопамяти. Флагманская модель Radeon RX 7900 XTX на 24Gb всё ещё недоступна по РРЦ во многих магазинах. Цена в 799 долларов за Radeon RX 7900 XT, вероятно, окажет давление на GeForce RTX 4080, не говоря уже о более медленной GeForce RTX 4070 Ti, которая предлагает только 12Gb памяти, но почему-то стоит дороже 799 долларов.

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