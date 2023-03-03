Доступна как Xbox Series S, так и Xbox Series X.

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Долгожданное возвращение сериала "Мандалорец" состоялось, и поклонники готовятся к новым приключениям со своими любимыми героями. Xbox совместно с Lucasfilm объединили усилия, чтобы предоставить фанатам возможность выиграть собственную "экипировку" Xbox, вдохновлённую событиями сериала. Конкурс, в котором могут принять участие пользователи по всему миру, начался с 1 марта и продлится до 11 мая, совпадая с запуском третьего сезона "Мандалорца". Счастливчики получат возможность выиграть ограниченный набор Xbox Series S/X, включающий эксклюзивную консоль, контроллер и толстовку.

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Поклонники также смогут испытать тематику "Звездных войн" с Xbox Game Pass, играя в LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Star Wars Jedi: Fallen Order через EA Play. Обладатели Xbox Game Pass Ultimate сэкономят на игре Star Wars Jedi: Survivor 10%.

В третьем сезоне "Мандалорца", напомним, Дин Джарин воссоединился с Грогу, а Новая Республика пытается отвести галактику от своей темной истории. По ходу сюжета два главных героя продолжат свой путь вместе: они пересекутся со старыми союзниками и обретут новых врагов. Ключевые роли в сериале занимают:

Педро Паскаль

Кейти Сакхофф

Карл Уэзерс

Эми Седарис

Эмили Сваллоу

Джанкарло Эспозито

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Премьера 3 сезона, напомним, состоялась 1 марта 2023 года.

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