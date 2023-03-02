Процесс быстрый и эффективный.

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Если вы пытаетесь содержать свои наушники в чистоте, то, возможно, вам даже приходилось покупать специальные наборы для чистки, в которые входят специализированные инструменты для удаления ушной серы. Как известно любителям музыки, этот способ явно не является оптимальным. Вместо него недавно придумали наушники, разработанные исключительно для промывания ушей, которые с виду напоминают обычный девайс для прослушивания музыки.

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Ушная сера, напомним, вырабатывается в ушном канале железами, выделяющими масло. Она служит защитным слоем для слухового прохода, задерживая пыль, грязь, мелкие объекты и даже бактерии, которые могут попасть в ухо.

Система очистки ушей OtoSet использует подход, схожий со шприцем, но с конструкцией, которая облегчает удаление серы. Устройство выглядит как гигантские наушники с двумя прозрачными камерами с каждой стороны. Верхняя камера заполнена жидким раствором, который поступает в ухо через одноразовые насадки. Раствор размягчает ушную серу, а встроенный мини-насос вытягивает её и жидкость обратно из уха в нижнюю камеру. Нижняя камера представляет собой полностью сменный контейнер для отходов.

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Со стороны кажется, что системой очистки OtoSet может пользоваться каждый, однако на самом деле это устройство предназначено для эксплуатации только медицинскими работниками. Поэтому его цена составляет 3 059 долларов.

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