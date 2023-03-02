Если вы пытаетесь содержать свои наушники в чистоте, то, возможно, вам даже приходилось покупать специальные наборы для чистки, в которые входят специализированные инструменты для удаления ушной серы. Как известно любителям музыки, этот способ явно не является оптимальным. Вместо него недавно придумали наушники, разработанные исключительно для промывания ушей, которые с виду напоминают обычный девайс для прослушивания музыки.
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Ушная сера, напомним, вырабатывается в ушном канале железами, выделяющими масло. Она служит защитным слоем для слухового прохода, задерживая пыль, грязь, мелкие объекты и даже бактерии, которые могут попасть в ухо.
Система очистки ушей OtoSet использует подход, схожий со шприцем, но с конструкцией, которая облегчает удаление серы. Устройство выглядит как гигантские наушники с двумя прозрачными камерами с каждой стороны. Верхняя камера заполнена жидким раствором, который поступает в ухо через одноразовые насадки. Раствор размягчает ушную серу, а встроенный мини-насос вытягивает её и жидкость обратно из уха в нижнюю камеру. Нижняя камера представляет собой полностью сменный контейнер для отходов.
Со стороны кажется, что системой очистки OtoSet может пользоваться каждый, однако на самом деле это устройство предназначено для эксплуатации только медицинскими работниками. Поэтому его цена составляет 3 059 долларов.
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