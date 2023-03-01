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Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире благодаря 100%-му росту акций Tesla
Сегодня он имеет 187 млрд долларов.
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Илон Маск вчера снова стал самым богатым человеком в мире. Уступив это звание Бернару Арно из Франции, генеральный директор Tesla вернул его себе благодаря 100%-му росту акций производителя электромобилей с января 2023 года. Только в этом году стоимость акций Tesla выросла почти на 70% и продолжает расти, что свидетельствует о спросе на автомобили.

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На момент написания материала акции Tesla выросли на 5,5% до $207,63, увеличив чистую стоимость компании Маска до $187,1 млрд и на немного превысив состояние Арно ($185,3 млрд). 

В последние месяцы инвесторы Tesla выражали обеспокоенность тем, что внимание Маска к Twitter мешает росту компании, особенно в условиях конкуренции на рынке электромобилей. Однако Маск объявил о своих планах уйти из Twitter, как только найдёт подходящую замену на должность генерального директора. Он также отметил, что для стабилизации финансового положения соц. сети может потребоваться время до конца года.

Эксперты и аналитики считают, что популярность Tesla остаётся высокой. Компания продолжит лидировать на рынке электромобилей, несмотря на конкуренцию. Ожидается, что планы Tesla по расширению компании будут способствовать дальнейшему росту её акций.

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Tesla, напомним, является фаворитом среди трейдеров и иногда подвергается спекулятивной торговле. Тем не менее, перспективы роста у компании Маска остаются высокими, а её положение на рынке электромобилей кажется довольно стабильным.
Источник.

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