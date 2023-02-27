Компания станет первой, кто перешёл на искусственный интеллект.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Компания Coca-Cola Co. намерена детально ознакомиться с возможностями инструментов искусственного интеллекта и чат-ботов для решения внутренних маркетинговых и коммуникационных задач. Данная идея появилась после того, как корпорация заключила партнерство с консалтинговой фирмой Bain&Co. с целью изучения потенциального использования инструментов OpenAI в своей деятельности. В список инструментов ИИ входят ChatGPT, DALL-E и Codex, все они будут протестированы специалистами.

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По словам генерального директора Джеймса Куинси, Coca-Cola видит большой потенциал в сфере искусственного интеллекта. Какие конкретно задачи будут поставлены перед нейросетями, пока не разглашается. Предполагается, что ChatGPT будет генерировать для Coca-Cola запоминающиеся слоганы и анализировать данные, а DALL-E – создавать графические элементы на основе запросов пользователей. Codex, с другой стороны, будет применяться для написания программного кода.

Bain&Co. уже назвала планы Coca-Cola по интеграции технологий OpenAI самыми амбициозными среди всех компаний, производящих потребительские товары. Стоит отметить, что далеко не все эксперты выступают за полноценное внедрение ChatGPT в повседневную жизнь. Крупнейшие банки мира, к примеру, недавно запретили использование чат-ботов в рабочих целях.

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Современные технологии OpenAI в последние месяцы пользуются широким вниманием СМИ. В случае успеха, выход компании Coca-Cola в мир нейросетей может создать новый прецедент в индустрии потребительских товаров.

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