Самая старая игра вышла в 2019 году.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Игровые платформы продолжают радовать геймеров всевозможными акциями и подарками. На этот раз выпал уникальный шанс получить бесплатно три интересные игры, включая популярный шутер Battlefield 2042, выпущенный Electronic Arts и студией DICE.

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В рамках акции PlayStation Plus Essential, ранее называвшегося просто PS Plus, геймеры могут получить Battlefield 2042 (2021 г.), Minecraft Dungeons (2020 г.) и Code Vein (2019 г.). Всю подборку игр, безоговорочно, можно смело назвать захватывающей, но особенно примечательна именно Battlefield 2042 – последняя часть известной серии Battlefield, события которой разворачиваются в недалёком будущем. Основным режимом игры является матч на 128 игроков (по 64 участника в команде). В Battlefield 2042 геймеров ждут масштабные карты, разнообразие современного оружия и насыщенный геймплей. Важно напомнить, что в игре отсутствует одиночный режим.

Кроме Battlefield 2042, в подборку бесплатной раздачи входят Minecraft Dungeons и Code Vein. В первой игрокам предстоит отправиться на поиски сокровищ, уничтожать знакомых мобов и боссов. Во второй – исследовать постапокалиптический мир. Приятным бонусом станет возможность проходить сюжет вместе с другом.

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Все вышеперечисленные игры будут отдаваться бесплатно пользователям сервиса PS Plus уже в марте 2023 года. Battlefield 2042 появится как для старых консолей PS4, так и для новых PS5, в то время как Minecraft Dungeons и Code Vein – только для PlayStation 4.