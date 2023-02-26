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В новом смартфоне Nokia G22 можно самостоятельно заменить аккумулятор, дисплей и зарядный порт
Дело не займёт больше 20 минут.
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HMD, финский производитель мобильных телефонов, официально объявил о выпуске своего последнего 4G-смартфона Nokia G22. Компания уделила большое внимание ремонтопригодности и устойчивости нового устройства, которое предназначено для потребителей, ищущих долговечный смартфон.

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Исследования рынка показали, что основной причиной, по которой потребители меняют свои телефоны, является разбитый дисплей или севшая со временем батарея. В связи с этим компания HMD сделала эти два компонента максимально простыми для замены в Nokia G22. С помощью iFixit компания предоставила пользователям инструменты, руководства и детали для простой замены дисплея, порта зарядки и аккумулятора. Замена батареи занимает всего 5 минут, а установка нового дисплея – не больше 20 минут.

HMD также сократила количество шагов, необходимых для ремонта Nokia G22, устранив необходимость нагревать заднюю крышку и использовать спирт для извлечения аккумулятора. Кроме того, задняя панель Nokia G22 изготовлена из полностью переработанного пластика.

Что касается технических характеристик Nokia G22, то он оснащён 6,52-дюймовым дисплеем HD+ 90 Гц с защитным стеклом Gorilla Glass 3, фронтальной 8-Мп камерой, а также боковым сканером отпечатков пальцев. Nokia G22 работает на чипсете Unisoc T606 с 4Gb оперативной памяти и накопителем на 64 или 128Gb. Смартфон поставляется с Android 12.

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Nokia G22 доступен с сегодняшнего дня в синем и сером цветах по цене от €179. Благодаря своей ориентации на ремонтопригодность и экологичность, Nokia G22 может стать отличным вариантом для пользователей, которые ищут надежный и долговечный смартфон.
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#смартфоны #nokia #телефоны #hmd
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