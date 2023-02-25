Не такая эффективная, но зато более компактная.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Сегодня утром была замечена уникальная вариация видеокарты GeForce RTX 4090 с 2-слотовым форм-фактором и турбинным кулером. Хотя чипы с данным типом охлаждения не так часто встречаются на рынке, когда-то они были признаны NVIDIA в качестве эффективного решения для игр. Спустя некоторое время их быстро заменили вентиляторы нынешнего типа, которые обеспечили лучший потенциал охлаждения при меньшем уровне шума. Сегодня в большинстве видеокарт используются стандартные вентиляторы, но ниша пользователей, которым по-прежнему требуется более старая конструкция вентиляторов для экономии места в ПК, никуда не делась.

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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 Blower была обнаружена пользователем MEGAsizeGPU. Она оснащена турбиной и имеет тот же дизайн печатной платы, что и потребительская версия GeForce RTX 4090. Карта была создана по образцу видеокарты GeForce RTX 4090 WindForce и предлагает 16-контактное подключение питания, 16 384 ядра, тактовую частоту 2520 МГц и 24Gb памяти GDDR6X с 384-битным интерфейсом. Максимальное разрешение карты составляет 7680x4320p.

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Хотя сегодня 4-слотовые радиаторы с тремя вентиляторами являются стандартом для игровых видеокарт, более старую конструкцию с турбиной можно исправно использовать.

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