Сегодня утром была замечена уникальная вариация видеокарты GeForce RTX 4090 с 2-слотовым форм-фактором и турбинным кулером. Хотя чипы с данным типом охлаждения не так часто встречаются на рынке, когда-то они были признаны NVIDIA в качестве эффективного решения для игр. Спустя некоторое время их быстро заменили вентиляторы нынешнего типа, которые обеспечили лучший потенциал охлаждения при меньшем уровне шума. Сегодня в большинстве видеокарт используются стандартные вентиляторы, но ниша пользователей, которым по-прежнему требуется более старая конструкция вентиляторов для экономии места в ПК, никуда не делась.
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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 Blower была обнаружена пользователем MEGAsizeGPU. Она оснащена турбиной и имеет тот же дизайн печатной платы, что и потребительская версия GeForce RTX 4090. Карта была создана по образцу видеокарты GeForce RTX 4090 WindForce и предлагает 16-контактное подключение питания, 16 384 ядра, тактовую частоту 2520 МГц и 24Gb памяти GDDR6X с 384-битным интерфейсом. Максимальное разрешение карты составляет 7680x4320p.
Хотя сегодня 4-слотовые радиаторы с тремя вентиляторами являются стандартом для игровых видеокарт, более старую конструкцию с турбиной можно исправно использовать.
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