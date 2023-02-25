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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Ещё недавно искусственный интеллект находился на уровне медленных программ, едва способных нарисовать несуразную картинку по текстовому запросу, а уже сегодня с помощью ChatGPT делают домашнюю работу, решают сложные задачи и прочее прочее. ИИ, в то же время, научился даже делать прогнозы по криптовалютам. Так, к примеру, ресурс Coin Price Forecast рассказал, что нейросеть думает о биткоине.

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Сообщается, что даже ИИ уверен в том, что первая криптовалюта будет расти, но случится это не скоро: до 30 тыс. долларов (+29%) BTC дойдёт только в 2024 г. Порог в 35 тыс. долларов биткоин перешагнёт аж в 2027 г. Курс первой криптовалюты перевалит за 41 тыс. долларов, по анализу ИИ, в конце 2028 г., а в конце 2031 г. за BTC будут просить 56 тыс. долларов. Наконец, прогнозируется, что 60 тыс. долларов биткоин будет стоить в 2032 и 2034 г.

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На фоне аналитики от известных трейдеров, данные ИИ выглядят весьма пессимистично: он не прогнозирует вначале падение до 8 тыс., а потом резкий взлёт до миллиона долларов за монету, что можно часто встретить на просторах интернета. Вероятно, система определяет степень успеха биткоина совсем по другим категориям.

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