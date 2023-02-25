Технологическая индустрия переживает "золотую лихорадку", поскольку программное обеспечение, способное писать отрывки текста и рисовать картинки, которые выглядят так, будто их создал человек, становится все более распространенным среди простых пользователей. К примеру, Microsoft и Google сегодня являются компаниями, интегрирующими передовой ИИ в свои поисковые системы активнее других. Не отстают от них OpenAI и Stable Diffusion, имеющие миллиардные обороты.
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В основе большинства из этих приложений, как сообщается, лежат графические ускорители NVIDIA A100, которые стали важнейшим инструментов в индустрии искусственного интеллекта. Натан Бенаич, инвестор, освещающий ИИ, рассказал, что A100 в настоящее время является "рабочей лошадкой" для всех профессионалов. Неполный список суперкомпьютеров, использующих A100, был опубликован экспертом в его информационном бюллетене. По данным New Street Research, NVIDIA контролирует 95% рынка графических процессоров для центров обработки данных (ЦОД).
A100 идеально подходит для моделей искусственного интеллекта и нейросетей: ChatGPT, Bing AI, Stable Diffusion и других. Он способен выполнять несколько простых вычислений одновременно, что очень важно для обучения и работы программ.
Изначально технология, лежащая в основе A100, использовалась для рендеринга сложной 3D-графики в играх. Сейчас A100 от NVIDIA настроен и нацелен совершенно другие задачи, и работает в основном в ЦОД, а не внутри игровых ПК.
Важно отметить, что компаниям, разрабатывающим чат-боты и генераторы изображений, требуются сотни или тысячи чипов NVIDIA, поэтому недостатка средств у компании на данный момент нет.
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