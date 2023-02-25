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Компания Intel вместе со своими партнёрами Tsinghua Tongfang и Acer вчера в Пекине продемонстрировала новый полностью экологически чистый ПК. 

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Новый ПК, который, как утверждается, на 90% пригоден для вторичной переработки, оснащён чипами Intel 12-го поколения Alder Lake. Какой именно процессор Alder Lake находится внутри, Intel не уточнила. Компьютер также оснащён небольшим блоком питания из нитрида галлия (GaN), который на 70% меньше стандартных моделей ATX. Блок не имеет вентиляторов и обеспечивает один выход 12 В. Представленный на выставке блок питания GaN имеет сертификат 80 Plus Titanium, что означает эффективность 94% при 50%-й нагрузке и 90% при 10%-й нагрузке.

Кроме того, специально для этого экологичного ПК Intel разработала программу Intel Green Computer Software Control Center. Она автоматически определяет активность пользователя и повышает энергоэффективность системы в зависимости от степени нагрузки. Материнская плата содержит меньше компонентов – с 1 800 до 1 400: количество материалов сокращено на 22%. 

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В ходе мероприятия Intel призвала производителей использовать экологически чистые материалы и "чистую" энергию в процессе производства. Чипмейкер также попросил партнёров сотрудничать с другими компаниями, придерживающимися такой же "зелёной" философии. В настоящее время неизвестно, когда первые "зелёные" ПК, представленные вчера, появятся на розничном рынке.
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#intel #компьютеры
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