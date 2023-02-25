Пока что из дерева делают только панели.

Компания Corsair, известный производитель комплектующих для ПК, недавно выпустила деревянные панели для своих существующих корпусов серий 4000 и 5000. Панели поставляются в упаковках по две штуки: одна для передней и одна для верхней части корпуса. Они вырезаны лазером в соответствии с вариантами Airflow обоих корпусов, чтобы обеспечить схожие тепловые характеристики с металлическими панелями. Corsair утверждает, что деревянные изделия были тщательно протестированы для обеспечения аналогичного воздушного потока.

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Покупатели могут выбрать один из трёх различных типов дерева: бамбук, сапеле и тик. Бамбук – самый светлый, сапеле находится посередине с бронзово-коричневым оттенком, а тик – самый тёмный. Важно отметить, что панели из тика и сапеле представляют собой шпон, то есть они не являются цельной древесиной этих пород. Бамбуковая панель указана как "полученная из возобновляемых источников", так что, скорее всего, это цельный бамбук. Панели серии 4000 продаются по цене $55, а более крупные изделия серии 5000 доступны за $75.

Хотя деревянные панели выглядят выразительно и привлекательно, ценник в $75 за серию 5000 кажется довольно высоким, особенно по сравнению с корпусом Fractal North, который в настоящее время продается за $130. Fractal North, напомним, был хорошо принят пользователями, вошёл в многочисленные списки лучших моделей за год, и в настоящее время активно продаётся на Amazon.

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На рынке, перенасыщенном RGB-подсветкой и стеклянными корпусами, очень приятно видеть деревянные аксессуары в качестве альтернативного варианта. Будет интересно посмотреть, как компания разработает дизайн из этого материала с нуля, и сколько времени для этого потребуется. Пока что данные деревянные панели дают владельцам корпусов Corsair простой способ кардинально изменить внешний вид своих систем.

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