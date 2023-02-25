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В американской школе нашли майнинг ферму, которая за 8 месяцев потребила электроэнергии на $17 500
Ферму оборудовали в подвальном помещении.
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Бывший сотрудник города Кохассет, штат Массачусетс, обвиняется в мошенничестве с электричеством и вандализме за то, что, как сообщается, организовал в подвальном помещении государственной школы секретную майнинговую ферму.

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В декабре 2021 года директор городской администрации проводил плановую проверку, когда обнаружил огромную ферму в подвале старшей школы. Там были электрические провода, временные воздуховоды и множество устройств для добычи криптовалют. Вся ферма целиком была подключена к школьной электросети, которую после детально обследовали при содействии Следственной службы береговой охраны и Министерства внутренней безопасности. Спустя три месяца расследований подозреваемым был признан Надим Нахас, бывший сотрудник отдела по обслуживанию помещений школы.

Согласно изданию AP News, Нахасу были предъявлены обвинения в мошенничестве с электричеством и вандализме в школе. В ходе расследования было установлено, что шахта работала в течение восьми месяцев и израсходовала электроэнергии на 17 492 доллара, сообщает WCVB.

Стоит отметить, что другие незаконные фермы по майнингу криптовалют были обнаружены в Украине и Кыргызстане, где майнеры напрямую подключались к электросетям. Один китайский майнер, например, также использовал ресурсы школы для питания своих установок, однако был вскоре рассекречен.

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Несмотря на то что добыча криптовалюты больше не является прибыльным делом, во время пандемии она процветала. В целом, если есть возможность обойтись без затрат на электроэнергию, майнинг может приносить небольшой пассивный доход и сейчас.
Источник.

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Где-то тут зарыт большой косяк. Год назад, в четвёртом квартале, крипта рвалась к небесам и ЦОДы вовсю майнили. В "слияние" эфира никто не верил. С чего это в этом 4-ом квартале рост?
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