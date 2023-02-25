Бывший сотрудник города Кохассет, штат Массачусетс, обвиняется в мошенничестве с электричеством и вандализме за то, что, как сообщается, организовал в подвальном помещении государственной школы секретную майнинговую ферму.
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В декабре 2021 года директор городской администрации проводил плановую проверку, когда обнаружил огромную ферму в подвале старшей школы. Там были электрические провода, временные воздуховоды и множество устройств для добычи криптовалют. Вся ферма целиком была подключена к школьной электросети, которую после детально обследовали при содействии Следственной службы береговой охраны и Министерства внутренней безопасности. Спустя три месяца расследований подозреваемым был признан Надим Нахас, бывший сотрудник отдела по обслуживанию помещений школы.
Согласно изданию AP News, Нахасу были предъявлены обвинения в мошенничестве с электричеством и вандализме в школе. В ходе расследования было установлено, что шахта работала в течение восьми месяцев и израсходовала электроэнергии на 17 492 доллара, сообщает WCVB.
Стоит отметить, что другие незаконные фермы по майнингу криптовалют были обнаружены в Украине и Кыргызстане, где майнеры напрямую подключались к электросетям. Один китайский майнер, например, также использовал ресурсы школы для питания своих установок, однако был вскоре рассекречен.
Несмотря на то что добыча криптовалюты больше не является прибыльным делом, во время пандемии она процветала. В целом, если есть возможность обойтись без затрат на электроэнергию, майнинг может приносить небольшой пассивный доход и сейчас.
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