Насколько нам известно, на кончиках пальцев она не бегает, а вот Apple Watch исправно заряжает.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Недавно на сайте Ultimaker Thingiverse была обнаружена уникальная подставка для зарядки Apple Watch в стиле руки, взятой из культовой франшизы "Семейка Аддамс" и сериала Netflix Wednesday. Дизайнер даже добавил вырезы для брелока, чтобы заряжать Apple Watch было ещё удобнее. Очевидно, что подставка была напечатана на 3D-принтере, т.к. ничего даже более-менее похожего на неё в сети найти не удалось.

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Чтобы создать руку, нужно просто распечатать базовый дизайн на 3D-принтере и добавить несколько штрихов, таких как выветривание и покраска, дабы придать ей неживой вид. При довольно скромных размерах (115x110x150 мм) её можно напечатать на большинстве 3D-принтеров, и результат почти всегда будет удовлетворительным.

Для тех, кто не знаком с семейкой Аддамс, напоминаем: персонажи были созданы Чарльзом Аддамсом в 1930-х годах и на протяжении многих лет появлялись в различных фильмах и телешоу, включая недавний сериал Netflix Wednesday. Thing – рука, была одним из главных персонажей сериала и даже получила полное имя – Thing T. Thing.

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Фото готовой зарядной станции в виде руки и того, как она может выглядеть в разных вариациях (когда дело доходит до 3D-принтера, главную роль играет фантазия), мы опубликуем ниже.

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