Сообщается, что YouTube тестирует новый уровень платной подписки под названием "1080p Premium", который обещает улучшенное качество видео. Новая функция была замечена пользователем Reddit прямо во время просмотра видео на мобильном устройстве. В отличие от стандартной опции 1080p, доступной всем пользователям, уровень Premium предлагает более высокий битрейт. Это означает, что за один раз может быть передано больше данных, что приведёт к улучшению качества видео.
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Битрейт является решающим фактором в определении качества изображения. Если он низкий, видео может выглядеть "зернистым" или казаться сжатым, даже если оно воспроизводится в высоком разрешении. Именно поэтому ролики, снятые на профессиональном оборудовании с разрешением 1080p, часто выглядят лучше, чем ролики в 4K, снятые на обычный смартфон.
В настоящее время более высокий битрейт YouTube доступен только для видео, воспроизводимых в качестве 4K. Однако новый тест, похоже, разблокирует данную опцию и для 1080p. Пока неясно, насколько это улучшит потоковое вещание на платформе и кто сможет получить к нему доступ.
Судя по названию – "1080p Premium", эта функция будет доступна только пользователям с подпиской YouTube Premium. На момент написания материала YouTube официально не подтвердил проведение тестов с 1080р.
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