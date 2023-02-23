Функция уже тестируется в мобильном приложении.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Сообщается, что YouTube тестирует новый уровень платной подписки под названием "1080p Premium", который обещает улучшенное качество видео. Новая функция была замечена пользователем Reddit прямо во время просмотра видео на мобильном устройстве. В отличие от стандартной опции 1080p, доступной всем пользователям, уровень Premium предлагает более высокий битрейт. Это означает, что за один раз может быть передано больше данных, что приведёт к улучшению качества видео.

реклама

Битрейт является решающим фактором в определении качества изображения. Если он низкий, видео может выглядеть "зернистым" или казаться сжатым, даже если оно воспроизводится в высоком разрешении. Именно поэтому ролики, снятые на профессиональном оборудовании с разрешением 1080p, часто выглядят лучше, чем ролики в 4K, снятые на обычный смартфон.

В настоящее время более высокий битрейт YouTube доступен только для видео, воспроизводимых в качестве 4K. Однако новый тест, похоже, разблокирует данную опцию и для 1080p. Пока неясно, насколько это улучшит потоковое вещание на платформе и кто сможет получить к нему доступ.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Судя по названию – "1080p Premium", эта функция будет доступна только пользователям с подпиской YouTube Premium. На момент написания материала YouTube официально не подтвердил проведение тестов с 1080р.

Источник.