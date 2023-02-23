Согласно отчёту MyDrivers, AMD планирует в скором времени выпустить графические процессоры Radeon RX 7800, Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600 новейшего поколения RDNA 3, Ожидается, что эти видеокарты будут более доступными и экономичными по сравнению с линейкой NVIDIA GeForce RTX 4000.
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NVIDIA, напомним, недавно выпустила свои видеокарты на 2023 год: GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti, а также представила GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060. Тем не менее, из-за чересчур завышенных цен ни один из графических процессоров так и не стал сенсацией на рынке.
У AMD история совсем другая: компания столкнулась с некоторыми проблемами с охлаждением видеокарт Radeon RX 7900 XTX, которые сказались на их производительности и продажах. Никаких других настольных видеокарт для пользователей AMD пока не выпустила, признав ошибки.
Западная пресса утверждает, что если AMD решит подождать до фестиваля 618 Shopping Festival, чтобы выпустить оставшиеся настольные видеокарты, это потенциально может повысить её доходы и оказать более сильное влияние на рынок. Релиз графических процессоров Radeon RX 7800, Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600 является весьма ожидаемым и может дать AMD конкурентное преимущество на рынке графических карт.
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