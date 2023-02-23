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Новые видеокарты AMD RX 7600, RX 7700 и RX 7800 будут существенно дешевле RTX 4000
Нюанс в том, что их придётся подождать.
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Согласно отчёту MyDrivers, AMD планирует в скором времени выпустить графические процессоры Radeon RX 7800, Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600 новейшего поколения RDNA 3, Ожидается, что эти видеокарты будут более доступными и экономичными по сравнению с линейкой NVIDIA GeForce RTX 4000.

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NVIDIA, напомним, недавно выпустила свои видеокарты на 2023 год: GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti, а также представила GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060. Тем не менее, из-за чересчур завышенных цен ни один из графических процессоров так и не стал сенсацией на рынке. 

У AMD история совсем другая: компания столкнулась с некоторыми проблемами с охлаждением видеокарт Radeon RX 7900 XTX, которые сказались на их производительности и продажах. Никаких других настольных видеокарт для пользователей AMD пока не выпустила, признав ошибки.

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Западная пресса утверждает, что если AMD решит подождать до фестиваля 618 Shopping Festival, чтобы выпустить оставшиеся настольные видеокарты, это потенциально может повысить её доходы и оказать более сильное влияние на рынок. Релиз графических процессоров Radeon RX 7800, Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600 является весьма ожидаемым и может дать AMD конкурентное преимущество на рынке графических карт.
Источник.

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