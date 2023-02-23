В игре уже провели 267 миллионов часов.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Warner Bros. успешно подарила нам новый хит со своей последней видеоигрой Hogwarts Legacy, которая по интересу со стороны фанатов уже превзошла разочаровавший их спин-офф трилогии "Фантастические твари". Созданная компаниями Warner Bros. Games и Avalanche Software, игра пользуется огромным успехом у поклонников серии "Гарри Поттера" с момента её выхода 10 февраля. Хотя официальные данные о продажах ещё не получены, по количеству упоминаний и другим показателям ясно, что геймеров удалось заинтересовать. "Наследие Хогвартса" уже возглавило чарты продаж в Японии, Великобритании и Европе.

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По данным фан-платформ, появление игры вызвало самый высокий трафик в сообществе "Гарри Поттер" за последние семь лет. Это превысило второй по посещаемости период, который был зафиксирован во время выхода очередного фильма "Фантастические твари" в 2018 году.

Как рассказал президент Warner Bros. Games Дэвид Хаддад, вовлечённость игроков впечатляет. По его словам, в игру уже сыграно 267 миллионов часов. За это время пользователи успели вырастить 393 миллиона волшебных растений, сварить 242 миллиона зелий и победить 1,25 миллиарда тёмных волшебников.

Благодаря такому отличному приёму со стороны фанатов Warner Bros. рассматривает "Наследие Хогвартса" как долгосрочную франшизу.

"Наследие Хогвартса" представляет собой возобновление инвестиций Warner Bros. в создание видеоигр Triple-А сегмента на основе своих лучших франшиз. Студия DC Studios, принадлежащая Warner Bros. Discovery, также с недавних пор начала инвестировать в игровые проекты по вселенной DC. Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран намерены использовать игры DC в качестве сюжетного моста между сценариями.

"Наследие Хогвартса" примечательно ещё и тем, что Warner Bros. – последняя из крупных голливудских студий, которая сама создаёт собственные игры, а не отдаёт их на аутсорсинг. Warner Bros. Discovery надеется, что игры в скором времени станут двигателем роста для студии. Джей Би Перретт, президент и генеральный директор глобального потокового вещания WBD, сказал:

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