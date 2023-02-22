Журналисты портала Computerbase протестировали игру Atomic Heart сразу после её релиза, подключив 22 разные видеокарты из нескольких поколений. По результатам тестирования стало понятно, что игрой в мире, который напоминает "советский Bioshock", смогут насладиться владельцы даже более старых и бюджетных графических процессоров.
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Несмотря на то, что графики показывают значения кадровой частоты на максимальных настройках графики, снижение качества картинки позволит существенно увеличить количество FPS на всех видеокартах. Сообщается, что владельцы стареньких GeForce GTX 1080 и Radeon Vega 64 смогут запустить игру в разрешении Full HD с весьма приличным фреймрейтом. Для достижения стабильных 60 кадров в секунду на Ultra-настройках необходимо иметь Radeon RX 5700 XT или GeForce RTX 2070 SUPER.
Более новые видеокарты, например Radeon RX 6800 XT или GeForce RTX 3080, позволят вам получить 100 кадров в секунду, а флагманская RTX 4090 выдаёт за 192 кадра.
При переключении на разрешение 1440p с аналогичными настройками, самым минимальным чипом для игры оказался Radeon RX 5700 XT (47 FPS). Карты GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700 XT смогли дотянуть до 60 FPS. В то же время топовая GeForce RTX 4090 продемонстрировала 165 кадров в секунду, что является довольно скромным результатом для флагмана нового поколения.
Для комфортной игры в 4K с приемлемой кадровой частотой необходимо иметь видеокарты класса Radeon RX 6800 и выше. Наилучшую производительность при этом демонстрирует всё та же GeForce RTX 4090 – до 100 FPS, в то время как Radeon RX 7900 XTX сравнялась с GeForce RTX 4080, опередив её всего лишь на 1 кадр.
Журналисты не нашли недостатков в оптимизации игры, и считают, что для максимальных настроек графики хватит даже 8Gb видеопамяти.
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