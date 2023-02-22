Будет ли у него поддержка десктопной графики, пока неизвестно.

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Китайский производитель компьютеров Minisforum в последние годы занимается созданием компактных ПК на базе процессоров Intel и AMD. Однако все эти устройства объединяло одно – они работали на базе мобильных "камней", предназначенных для ноутбуков и других компактных систем. Эта тенденция изменится с выходом новой модели под названием Minisforum MBG6 – первого настольного компьютера компании уменьшенного форм-фактора на базе процессора AMD Ryzen 7 5700X.

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Ryzen 7 5700X – это 8-ядерный, 16-поточный чип, выпущенный в 2022 году в рамках линейки процессоров AMD Vermeer, с базовой частотой 3,4 ГГц и поддержкой частоты до 4,6 ГГц. Он имеет 32Mb кэша L3 и 4Mb L2, но без интегрированной графики. Чип предназначен для дискретных GPU, и Minisforum, похоже, использует его в паре с видеокартой AMD Radeon RX 6600M. Хотя система вполне может быть использована в качестве рабочего компьютера или компактной рабочей станции, компания ориентируется на гейминг, отмечая, что процессор Ryzen 7 5700X способен обеспечить очень стабильную игровую производительность.

Minisforum MBG6 оснащён четырьмя вентиляторами в компактном корпусе для охлаждения 65W-го процессора. Пока неясно, есть ли поддержка внешней видеокарты, поскольку компания не сообщила, есть ли у MB6 все необходимые порты.

Другие характеристики включают поддержку двухканальной памяти DDR4-3200, один слот PCIe 3.0 для накопителей и место для двух 2,5" жестких дисков SATA или SSD.

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Этот мини-ПК является достаточно мощным для своих размеров и может стать отличным выбором для геймеров, предпочитающих компактные и одновременно производительные сборки.

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