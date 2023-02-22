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ASUS ROG Magic X 2023 появился в Китае: i9-13900H и RTX 4060 за $1 960
Стоимость лэптопа, однако, кусается.
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Утром 22 февраля долгожданный ультрабук ASUS ROG Magic X 2023 наконец-то поступил в продажу (пока только в Китае). Устройство поставляется с процессором Intel Core i9 13-го поколения и несколькими видеокартами NVIDIA GeForce на выбор, включая GeForce RTX 2050, GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060. Стартовая цена составляет 10 999 юаней (1 599 долларов).

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Благодаря лёгкой конструкции ROG Magic X 2023 весит всего 1,2 кг и имеет толщину около 12,9 мм. Устройство оснащено процессором i9-13900H и может быть сконфигурировано с видеокартой GeForce RTX 4060 высшего класса. Кроме того, 13,4-дюймовый сенсорный дисплей ноутбука обновлён экраном ROG Nebula с разрешением 2,5K, частотой обновления 165 Гц и временем отклика в 3 мс. Экран также охватывает 100% цветовой гаммы, поддерживая различные профессиональные режимы.

ROG Magic X 2023 можно трансформировать в соответствии с потребностями пользователя, используя клавиатуру и мышь, либо тачпад. Его также можно отсоединить от клавиатуры, чтобы использовать с ASUS Pen2.0 для творческих целей.

Стоимость модели варьируется в зависимости от конфигурации. Стартовая цена в $1 599 установлена для процессора Intel Core i9-13900H и видеокарты GeForce RTX 2050. Intel Core i9-13900H и GeForce RTX 4050 будут стоить уже $1 827, а Intel Core i9-13900H и GeForce RTX 4060 обойдутся в $1 957.

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В целом, ультрабук ASUS ROG Magic X 2023 – это мощное и универсальное устройство, которое идеально подойдёт как для профессионалов, так и для геймеров, требующих портативный, лёгкий и производительный лэптоп.
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