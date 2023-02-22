Компания Porsche представила специальное издание своего 911 GT3 RS – Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS. Хотя название может показаться немного странным, сам автомобиль выглядит очень привлекательно.
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Первоначально Tribute to Carrera RS был единственной моделью, но теперь он будет доступен для продажи в США. К сожалению, европейские поклонники немецкого автопроизводителя данный автомобиль приобрести не смогут.
Поставки специального издания Porsche начнутся в США в ближайшие недели, а официальный дебют автомобиля состоится на гонке на выносливость "12 часов Себринга" во Флориде 15-18 марта.
Одним из наиболее ярких аспектов Tribute to Carrera RS является его внешний дизайн. Автомобиль выпускается в ограниченной цветовой палитре: белый цвет с зелёными акцентами Python на корпусах зеркал, магниевыми колёсами, полосой на нижней части автомобиля, а также логотипами "GT3 RS" и "RS" на дверях и заднем крыле. На последнем также изображен американский флаг.
Внутри автомобиль отличается контрастной зелёной строчкой Python на различных обивках и памятными табличками с названием специального выпуска. Впечатляющий двигатель GT3 RS остался неизменным: 4-литровый шестицилиндровый боксовый двигатель на 525 лошадиных сил.
Благодаря семиступенчатой коробке передач PDK с двойным сцеплением RS разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, и развивает максимальную скорость до 296 км/ч.
Издание Tribute to Carrera RS также включает модель в масштабе 1:43 и аналогичную оригинальную 911 Carrera RS, чехол для автомобиля и фирменные часы Porsche Design. Стоимость этой лимитированной машины составляет $314 000, что на $91 000 больше, чем у стандартного GT3 RS. По текущему курсу это около 23 млн рублей. Фото машины ниже.
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