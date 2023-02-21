Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Новый Realme GT Neo5 может зарядиться до 50% всего за 4 минуты
Смартфон определенно поставил рекорд.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Видеоблогер и по совместительству проверенный инсайдер с ником Ice Universe недавно опубликовал свежий ролик, демонстрирующий уникальную фишку смартфона Realme GT Neo5 – рекордно быструю скорость зарядки.

реклама

Согласно имеющейся у инсайдера информации, устройство способно зарядиться до 50% всего за 4 минуты. Это действительно впечатляющий результат, не доступный ранее ни одному смартфону. Если данные подтвердятся, Realme GT Neo5 официально удостоится звания телефона с самой скоростной зарядкой на сегодняшний день.

Ради шутки Ice Universe рекомендует переслать видео генеральному директору Samsung Mobile Тэ Мун Ро и руководителю Apple Тиму Куку. Как известно, данные компании, по-прежнему лидирующие на рынке смартфонов, находятся далеко позади, когда речь заходит о скорости зарядки их устройств. Особенно отстаёт Apple с давно устаревшим кабелем Lightning.

Напомним, Realme GT Neo5 был анонсирован 9 февраля, а 15 числа того же месяца появился в Китае. Всего за пару часов в магазинах JD.com и Tmall он обошёл все смартфоны на операционной системе Android с 1Tb встроенной памяти, выпущенные на протяжении последнего года, показав самый лучший старт, в связи с чем можно смело утверждать, что устройство пользуется большим спросом.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Для скептически настроенных читателей отметим, что Ice Universe – это не просто блогер, а известный инсайдер, который часто первым рассказывает о новых трендах в мире мобильных девайсов. Например, он был первым, кто поведал нам о чёлке в iPhone X и о новом дизайне iPhone 14 с вырезом Dynamic Island.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #realme #зарядка #быстрая зарядка #realme gt neo5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

OnePlus Ace 2 Dimensity Edition получит менее качественную основную камеру
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
31
Армия России "откалибровала" 383-ий полк беспилотной авиации ВСУ в Хмельницком
8
Запад устроил парад антироссийских выступлений, только танки Украине всё не везут
3
Российская авторизация Apple перестала ремонтировать технику, ввезенную по параллельному импорту
3
Польша готова отдать Украине все свои МиГ-29 и F-16
10
Су-57 активно применяется в СВО, где наносит удары по целям и участвует в воздушных боях
6
В России многократно увеличили производство «Кинжалов» – куда полетит самая быстрая в мире ракета
2
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
15
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
16
В Минпромторге подтвердили, что современные истребители Су-57 активно применяются в ходе СВО
9
Стали известны зарплаты польских наёмников, сражающихся за Украину на Донбассе
7
Первые месяцы военного конфликта Зеленский со своим окружением жил в бункере
10
Обзоры AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D ожидаются за день до начала продаж
6
Мобильные GeForce RTX 4070 и RTX 4060 выглядят разочаровывающе на фоне своих предшественниц
3
Боррель: Украина получает много аплодисментов и мало боеприпасов
4
В России увеличивается производство неуловимых гиперзвуковых ракет «Кинжал»
28
Тренировка нейросети уровня ChatGPT может стоить до 12 000 000 долларов
2
Philips представила 45-дюймовые ультраширокие мониторы с поддержкой USB-C и KVM
+
Покупка Core i5-13400 лишена смысла — в играх новинка практически не оторвалась от Core i5-12400
9
ASRock представила карту расширения PCI-E 5.0 Blazing Quad M.2 Card для четырех SSD
2

Популярные статьи

Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
25
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
37
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
147
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
7
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
16
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
34
США пытаются сократить "гиперзвуковой разрыв" с Россией и Китаем - Asia Times
2
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
12
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
2
Chi Calculator 2.0: Проверяю в macOS, работаю над интерфейсом и отвечаю настойчивому комментатору
12

Сейчас обсуждают

Тилька Шмидт
04:49
Возле Усолье-Сибирское раньше базировались наши 160М в Белом, там военный аэродром находиться. Не знаю сейчас они там или нет.
Два стратегических ракетоносца ВКС РФ признаны самыми опасными бомбардировщиками в мире - MWM
Дмитрий Баранов
04:43
Генштаб всех на передовую, пускай сами пороху понюхают
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
Надежда Непша
04:42
Вот тех, кто говорит о лимитах, заставить повоевать, как наши ребята! Штаны протирают в тылу и счастливы.
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
LastAtlant
04:27
Какое интересное расположение турбин у китайского самолета, будет ли влиять на маневренность? Полет при нессиметричной тяге точно не грозит в случае отказа одного из двигателей.
Два стратегических ракетоносца ВКС РФ признаны самыми опасными бомбардировщиками в мире - MWM
REY_B_
04:12
Амеры давно хотят списать B-52. Поэтому его хоть и модернизировали, но минимально. А B-1B, B-2 себя не оправдали. Когда-то AGM-86 была грозным оружием. Но сейчас это хорошо заметный дозвуковой "самолё...
Два стратегических ракетоносца ВКС РФ признаны самыми опасными бомбардировщиками в мире - MWM
REY_B_
03:59
Забудь. Китайцы уже триллион трежерис слили. И теперь почти отжали у них "колонии" в Африке и Южной Америке.
МИД КНР в резкой форме прокомментировал заявления США о военной поддержке Москвы со стороны Пекина
Асхат Маликов
03:59
Кому то выгодно чтобы эта война длилась десятилетиями...
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
REY_B_
03:57
По тому же оборудованию 5G, Китай сделал всех! На очереди много чего. Например похоже в топовые в "убийцы айфонов" от Самсунг, будут ставить китайские матрицы.
МИД КНР в резкой форме прокомментировал заявления США о военной поддержке Москвы со стороны Пекина
eai
03:54
Долго делают!
Разработчики Painkiller рассказали о системе вооружения в своём новом проекте — магическом шутере Witchfire
eai
03:53
А на 3дньюс некая тупая .изда которая там игры обозревает - вылизала жопу этой игре и ее разработчикам с оценкой "шедевр".
Не шедевр, но достойно: Atomic Heart получила в основном позитивные отзывы критиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем