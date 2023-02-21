Смартфон определенно поставил рекорд.

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Видеоблогер и по совместительству проверенный инсайдер с ником Ice Universe недавно опубликовал свежий ролик, демонстрирующий уникальную фишку смартфона Realme GT Neo5 – рекордно быструю скорость зарядки.

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Согласно имеющейся у инсайдера информации, устройство способно зарядиться до 50% всего за 4 минуты. Это действительно впечатляющий результат, не доступный ранее ни одному смартфону. Если данные подтвердятся, Realme GT Neo5 официально удостоится звания телефона с самой скоростной зарядкой на сегодняшний день.

Ради шутки Ice Universe рекомендует переслать видео генеральному директору Samsung Mobile Тэ Мун Ро и руководителю Apple Тиму Куку. Как известно, данные компании, по-прежнему лидирующие на рынке смартфонов, находятся далеко позади, когда речь заходит о скорости зарядки их устройств. Особенно отстаёт Apple с давно устаревшим кабелем Lightning.

Напомним, Realme GT Neo5 был анонсирован 9 февраля, а 15 числа того же месяца появился в Китае. Всего за пару часов в магазинах JD.com и Tmall он обошёл все смартфоны на операционной системе Android с 1Tb встроенной памяти, выпущенные на протяжении последнего года, показав самый лучший старт, в связи с чем можно смело утверждать, что устройство пользуется большим спросом.

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Для скептически настроенных читателей отметим, что Ice Universe – это не просто блогер, а известный инсайдер, который часто первым рассказывает о новых трендах в мире мобильных девайсов. Например, он был первым, кто поведал нам о чёлке в iPhone X и о новом дизайне iPhone 14 с вырезом Dynamic Island.