Голубые линии - это по-нашему.

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Похоже, что OnePlus не собирается снижать темпы выпуска новых устройств в этом году, поскольку компания готовится представить новый концептуальный телефон уже на предстоящей выставке Mobile World Congress 2023. В то время как OnePlus 11 уже вышел на рынок, новинка вызывает удивление и фанатов своим уникальным дизайном.

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Недавно OnePlus показала два изображения своего нового смартфона, демонстрирующие дизайн, со стороны похожий на OnePlus 11. Однако компания добавила элемент футуристичности с помощью голубых линий, напоминающих чем-то кровеносные сосуды. Хотя точная функция этих "ледяных сосудов" пока неясна, компания намекнула, что они будут использоваться в качестве подсветки.

OnePlus – не первая компания, представившая подобный дизайн. Похожая особенность была и у Nothing Phone 1. Несмотря на то что некоторые сочли её диковинкой, смартфон нашёл свою целевую аудиторию. Помимо оригинальной подсветки, телефон может похвастаться массивным круглым "островом" с камерами, как и в случае OnePlus 11. Расположение камер остается неизвестным, поскольку смартфон всё ещё находится на стадии разработки.

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Важно отметить, что настолько необычные смартфоны не всегда выходят на рынок со 100%-й гарантией. Как правило, они предназначены для демонстрации технических возможностей компании.

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