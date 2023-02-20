Недавно в сети появились любопытные сообщения, которые намекают на скорое появление очередной части знаменитой игровой серии Grand Theft Auto. На этот раз "утечка" принадлежит непосредственно самим разработчикам – студия Rockstar Games объявила о наборе новых сотрудников, которые будут заниматься тестированием локализации какой-то новой неизвестной игры.
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От потенциального кандидата требуется углублённое знание лингвистики и процесса локализации игр. В обязанности сотрудника будет входить проверка перевода игры и его корректировка, если таковая вообще потребуется.
Набор дополнительных тестировщиков локализации является прямым указателем того, что данная вакансия связана именно с Grand Theft Auto 6, так как сотрудники в отдел переводов обычно нанимаются исключительно для работы над почти готовыми к релизу проектами. Кроме того, объявление было подано от лица подразделения Rockstar в Линкольне. В прошлом оно оказывало поддержку по оптимизации Red Dead Redemption 2 прямо перед её выходом.
Несмотря на все эти сведения, официальный анонс Grand Theft Auto 6 с тизером всё ещё не был сделан. Авторитетные инсайдеры предполагают, что первые новости об игре могут появиться уже этой осенью. Как бы там ни было, фанаты серии ждут следующую часть с нетерпением.